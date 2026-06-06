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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मेरी खुशियां तुम्हें मिल जाएं', रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक अंदाज में नेहा कक्कड़ को किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार

'मेरी खुशियां तुम्हें मिल जाएं', रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक अंदाज में नेहा कक्कड़ को किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार

Neha Kakkar Birthday: नेहा कक्कड़ 6 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर सिंगर के पति रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें विश किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Neha Kakkar Birthday: नेहा कक्कड़ 6 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर सिंगर के पति रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें विश किया है.

फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. 6 जून को बर्थडे के मौके पर नेहा के पति रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें विश किया है. इसके साथ उन्होंने दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है.

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नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री की उन सिंगर्स में शामिल हैं, जो अपने गानों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनके पति रोहनप्रीत सिंह उन्हें स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते और जब बात उनके बर्थडे की हो तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है.
नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री की उन सिंगर्स में शामिल हैं, जो अपने गानों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनके पति रोहनप्रीत सिंह उन्हें स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते और जब बात उनके बर्थडे की हो तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है.
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रोहनप्रीत संह ने अपनी वाइफ नेहा कक्कड़ को रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
रोहनप्रीत संह ने अपनी वाइफ नेहा कक्कड़ को रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
Published at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Neha Kakkar Rohanpreet Singh

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