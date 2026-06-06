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'मेरी खुशियां तुम्हें मिल जाएं', रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक अंदाज में नेहा कक्कड़ को किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार
Neha Kakkar Birthday: नेहा कक्कड़ 6 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर सिंगर के पति रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें विश किया है.
फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. 6 जून को बर्थडे के मौके पर नेहा के पति रोहनप्रीत सिंह ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें विश किया है. इसके साथ उन्होंने दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है.
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Published at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :Neha Kakkar Rohanpreet Singh
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