नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री की उन सिंगर्स में शामिल हैं, जो अपने गानों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनके पति रोहनप्रीत सिंह उन्हें स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते और जब बात उनके बर्थडे की हो तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है.