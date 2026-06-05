एक्सप्लोरर
Sonalika Joshi Birthday: रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता' की माधवी भिड़े, ये 8 तस्वीरें देख आप भी खा जाएंगे धोखा
Sonalika Joshi Photos: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में माधवी भिड़े का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनालिका जोशी रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं.
सोनालिका जोशी 5 जून को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सोनालिका टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में माधवी भिड़े का किरदार निभाती हैं. शो में भले ही सोनालिका सीधी-सादी महिला के रोल में दिख रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बेहद ग्लैमरस और बोल्ड हैं.
1/8
2/8
Published at : 05 Jun 2026 07:00 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता' की माधवी, ये तस्वीरें देख आप भी खा जाएंगे धोखा
बॉलीवुड
7 Photos
'मां बहन' के सेट से तृप्ति डिमरी ने शेयर की BTS फोटोज, माधुरी दीक्षित और टीम के लिए जताया प्यार
बॉलीवुड
7 Photos
बेबी पिंक मिडी ड्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं पूजा हेगड़े, हर लुक ने फैंस को बनाया दीवाना
बॉलीवुड
9 Photos
अनारकली सूट में प्रीति जिंटा ने दिखाईं कातिल अदाएं, पति संग दिए स्टनिंग पोज, बॉबी भी छाए
बॉलीवुड
7 Photos
खुले बाल और ब्लू साड़ी में माधुरी दीक्षित ने बढ़ाया तापमान, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में 5 जनरेशन तक, बॉलीवुड की इस फैमिली के नाम हैं ढेरों रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
10 Photos
कितनी पढ़ी लिखीं हैं सपना पब्बी? अनिल कपूर के शो से शुरू हुआ सफर, अब 'बंदर' में मचाएंगी धमाल
बॉलीवुड
10 Photos
सोने की कटलरी और शाही ठाठ-बाठ, सतीश सनपाल के 100 करोड़ के लग्जरी घर की इनसाइड तस्वीरें देखें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
राम चरण की 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले दिन ही लगाई हाफ सेंचुरी, जानें ओपनिंग डे कलेक्शन
मनोरंजन
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
मनोरंजन
'कभी शराब नहीं पी...', शिवाजी महाराज की टी-शर्ट पहनकर अलकोहल पीने के दावे पर रितेश देशमुख ने दी सफाई
मनोरंजन
Live: 'आप लोगों के पास अपनी बीमारियां हैं....मत छेड़िए मुझे', शिल्पा शिंदे ने हिना खान के बयान पर किया पलटवार!
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता' की माधवी, ये तस्वीरें देख आप भी खा जाएंगे धोखा
बॉलीवुड
7 Photos
'मां बहन' के सेट से तृप्ति डिमरी ने शेयर की BTS फोटोज, माधुरी दीक्षित और टीम के लिए जताया प्यार
डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion