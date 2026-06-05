सोनालिका उर्फ माधवी भिड़े शो में इकलौती बिजनेसवुमेन हैं. वो घर में अचार-पापड़ बनाती हैं और बेचती हैं. इसी के साथ वो घर का भी सारा काम करती हैं. हालांकि, असल जिंदगी में उनका अंदाज काफी ग्लैमरस है.