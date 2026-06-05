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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSonalika Joshi Birthday: रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता' की माधवी भिड़े, ये 8 तस्वीरें देख आप भी खा जाएंगे धोखा

Sonalika Joshi Birthday: रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता' की माधवी भिड़े, ये 8 तस्वीरें देख आप भी खा जाएंगे धोखा

Sonalika Joshi Photos: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में माधवी भिड़े का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनालिका जोशी रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jun 2026 07:00 AM (IST)
Sonalika Joshi Photos: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में माधवी भिड़े का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनालिका जोशी रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं.

सोनालिका जोशी 5 जून को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सोनालिका टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में माधवी भिड़े का किरदार निभाती हैं. शो में भले ही सोनालिका सीधी-सादी महिला के रोल में दिख रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बेहद ग्लैमरस और बोल्ड हैं.

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टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सोनालिका जोशी सिंपल साड़ी पहने दिखती हैं. आत्माराम भिड़े (मंदार चंदवाडकर) की पत्नी माधवी भिड़े के रूप में दर्शक उन्हें खूब पसंद करते हैं.
टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सोनालिका जोशी सिंपल साड़ी पहने दिखती हैं. आत्माराम भिड़े (मंदार चंदवाडकर) की पत्नी माधवी भिड़े के रूप में दर्शक उन्हें खूब पसंद करते हैं.
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सोनालिका उर्फ माधवी भिड़े शो में इकलौती बिजनेसवुमेन हैं. वो घर में अचार-पापड़ बनाती हैं और बेचती हैं. इसी के साथ वो घर का भी सारा काम करती हैं. हालांकि, असल जिंदगी में उनका अंदाज काफी ग्लैमरस है.
सोनालिका उर्फ माधवी भिड़े शो में इकलौती बिजनेसवुमेन हैं. वो घर में अचार-पापड़ बनाती हैं और बेचती हैं. इसी के साथ वो घर का भी सारा काम करती हैं. हालांकि, असल जिंदगी में उनका अंदाज काफी ग्लैमरस है.
Published at : 05 Jun 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Sonalika Joshi Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

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