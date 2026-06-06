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एयरपोर्ट पर सोनल चौहान का दिखा स्टाइलिश अवतार, मनोज बाजपेयी ने भी लूटी लाइमलाइट, देखें फोटोज
Bollywood Celebs Airport Look: हाल ही में सोनल चौहान और मनोज बाजपेयी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैप्चर किया. उनकी ये फोटोज जमकर वायरल हो रही है.
एयरपोर्ट पर आए दिन कई सितारे स्पॉट होते रहते हैं. हाल ही में सोनल चौहान और मनोज बाजपेयी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.इस दौरान दोनों अपने-अपने अंदाज में नजर आए और जमकर पोज दिए.उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :Manoj Bajpayee Sonal Chauhan
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