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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर सोनल चौहान का दिखा स्टाइलिश अवतार, मनोज बाजपेयी ने भी लूटी लाइमलाइट, देखें फोटोज

एयरपोर्ट पर सोनल चौहान का दिखा स्टाइलिश अवतार, मनोज बाजपेयी ने भी लूटी लाइमलाइट, देखें फोटोज

Bollywood Celebs Airport Look: हाल ही में सोनल चौहान और मनोज बाजपेयी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैप्चर किया. उनकी ये फोटोज जमकर वायरल हो रही है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Bollywood Celebs Airport Look: हाल ही में सोनल चौहान और मनोज बाजपेयी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैप्चर किया. उनकी ये फोटोज जमकर वायरल हो रही है.

एयरपोर्ट पर आए दिन कई सितारे स्पॉट होते रहते हैं. हाल ही में सोनल चौहान और मनोज बाजपेयी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.इस दौरान दोनों अपने-अपने अंदाज में नजर आए और जमकर पोज दिए.उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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एक्ट्रेस सोनल चौहान को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.
एक्ट्रेस सोनल चौहान को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.
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हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज लोगों का ध्यान खींचा. लुक की बात करें तो सोनल ने लाइट कलर का ट्राउजर और क्रॉप टॉप कैरी किया हुआ था.
हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज लोगों का ध्यान खींचा. लुक की बात करें तो सोनल ने लाइट कलर का ट्राउजर और क्रॉप टॉप कैरी किया हुआ था.
Published at : 06 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Sonal Chauhan

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