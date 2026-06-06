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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के किरदार पर मचे बवाल के बाद डायरेक्टर ने मांगी माफी, बोले- 'फिल्म का कोई हिस्सा इस तरह...'

'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के किरदार पर मचे बवाल के बाद डायरेक्टर ने मांगी माफी, बोले- 'फिल्म का कोई हिस्सा इस तरह...'

Peddi: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर बवाल मचा हुआ है. अब फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना ने आपत्तिजनक सीन को लेकर हुई आलोचना के बाद माफी मांगी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 06 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. जहां एक तरफ इस स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है, वहीं दूसरी ओर फिल्म की लीड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के किरदार पर बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर फिल्म में उनके बोल्ड और सेंशुअल सीन्स की क्लिप्स और फोटोज वायरल हैं. अब इस बीच फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना ने 'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के कुछ आपत्तिजनक सीन को लेकर हुई आलोचना के बाद माफी मांगी है.

बदले जाएंगे जाह्नवी कपूर के विवाद‍ित सीन्‍स
बुची बाबू सना ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'एक फिल्ममेकर के तौर पर मेरा मानना है कि सिनेमा का मकसद लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें प्रेरित करना और उनसे जुड़ना होना चाहिए. ये कभी भी किसी को असहज या अपमानित महसूस नहीं कराना चाहिए. फिल्म 'पेद्दी' के कुछ सीन को लेकर जो फीडबैक मिला है, हमने उसे गंभीरता से लिया है. मैंने हमेशा महिलाओं का ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन सम्मान किया है. किसी भी महिला किरदार को ऑब्जेक्टिफाई या उनका अनादर करना हमारा इरादा कभी नहीं रहा. अगर फिल्म का कोई हिस्सा इस तरह महसूस हुआ है, तो हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं, उठाई गई चिंताओं को समझते हैं और इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं.'

बुची बाबू सना ने मागी मांफी
उन्होंने आगे लिखा, 'फीडबैक देखने के बाद हमने कुछ हिस्सों में बदलाव करने का फैसला किया है. सिनेमा दर्शकों से जुड़कर ही आगे बढ़ता है और एक कहानीकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बदलती सोच और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें. हर महिला सम्मान और गरिमा की हकदार है. हम आगे भी ऐसी कहानियां दिखाने की कोशिश करेंगे, जो मजबूत किरदारों को सामने लाएं और इन मूल्यों को बनाए रखें. आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी राय शेयर की.'

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क्यों हो रहा विवाद?
जाह्नवी फिल्म में 'अचियम्मा' का रोल प्ले करती हैं, जो एक पॉलिटिशन की बेटी है. फिल्म में दिखाया गया है कि पेद्दी बने राम चरण को उसकी कमर देखकर उससे प्यार हो जाता है. वो लड़की को बिना उसकी इजाजत किस कर सकता है, जिसे फिल्म में भी जस्टिफाई किया गया है. यही सबसे बड़ी वजह है कि फिल्म 'पेद्दी' ट्रोल्स के निशाने पर है.

 
 
 
 
 
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बता दें कि फिल्म 'पेद्दी' में बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमये और शिवराजकुमार जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.   

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Published at : 06 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Buchi Babu Sana Peddi
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