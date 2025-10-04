हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, लोग बोले- 'क्या ये जवानी है दिवानी 2 आ रही है?'

साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, लोग बोले- 'क्या ये जवानी है दिवानी 2 आ रही है?'

Ranbir Kapoor-Deepika Padukone Pics: रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ शनिवार की सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 12:16 PM (IST)
Ranbir Kapoor-Deepika Padukone Pics: रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ शनिवार की सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया.

दीपिका पादुकोण भले ही दो हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स स्पिरिट और कल्कि 2 से बाहर निकल गई हो लेकिन इससे उनके स्टाइल गेम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. शनिवार की सुबह एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया. दिलचस्प बात ये है कि ठीक उसी समय दीपिका पादुकोण के एक्स रणबीर कपूर भी डैशिंग अंदाज में एयरपोर्ट पर नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं.

1/8
रणबीर कपूर एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह धांसू एंट्री लेते हुए नजर आए.
रणबीर कपूर एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह धांसू एंट्री लेते हुए नजर आए.
2/8
इस दौरान एनिमल एक्टर ने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था और वे काफी डैशिंग लग रहे थे.
इस दौरान एनिमल एक्टर ने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था और वे काफी डैशिंग लग रहे थे.
3/8
रणबीर कपूर ने ब्लैक कैप और सनग्लासेस भी लगाए हुए थे. उन्होंने इस दौरान पैप्स को वेव भी किया.
रणबीर कपूर ने ब्लैक कैप और सनग्लासेस भी लगाए हुए थे. उन्होंने इस दौरान पैप्स को वेव भी किया.
4/8
रणबीर कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.
रणबीर कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.
5/8
दिलचस्प बात ये है कि सालों पहले रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण रिलेशनशिप में थे लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था.वहीं ब्रेकअप के बाद पहली बार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों को साथ देखकर फैंस भी खुशी से उछल पड़े.
दिलचस्प बात ये है कि सालों पहले रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण रिलेशनशिप में थे लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था.वहीं ब्रेकअप के बाद पहली बार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों को साथ देखकर फैंस भी खुशी से उछल पड़े.
6/8
दीपिका के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने ज़िप-अप कॉलर वाली जैकेट और चौड़े पैरों वाली पिनस्ट्राइप ट्राउज़र वाला ग्रे को-ऑर्ड सेट कैरी किया हुआ था.
दीपिका के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने ज़िप-अप कॉलर वाली जैकेट और चौड़े पैरों वाली पिनस्ट्राइप ट्राउज़र वाला ग्रे को-ऑर्ड सेट कैरी किया हुआ था.
7/8
उन्होंने इस लुक को बड़े ब्लैक सनग्लासेस, छोटे हूप इयररिंग्स और एक स्लीक बन के साथ कंप्लीट किया था. दीपिका के इस लुक को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
उन्होंने इस लुक को बड़े ब्लैक सनग्लासेस, छोटे हूप इयररिंग्स और एक स्लीक बन के साथ कंप्लीट किया था. दीपिका के इस लुक को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
8/8
दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने एक दूसरे को हग भी किया. दोनों की साथ में कार्ट में बैठे हुए की वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.
दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने एक दूसरे को हग भी किया. दोनों की साथ में कार्ट में बैठे हुए की वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.
Published at : 04 Oct 2025 11:08 AM (IST)
