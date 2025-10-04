एक्सप्लोरर
साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, लोग बोले- 'क्या ये जवानी है दिवानी 2 आ रही है?'
Ranbir Kapoor-Deepika Padukone Pics: रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ शनिवार की सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया.
दीपिका पादुकोण भले ही दो हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स स्पिरिट और कल्कि 2 से बाहर निकल गई हो लेकिन इससे उनके स्टाइल गेम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. शनिवार की सुबह एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया. दिलचस्प बात ये है कि ठीक उसी समय दीपिका पादुकोण के एक्स रणबीर कपूर भी डैशिंग अंदाज में एयरपोर्ट पर नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 04 Oct 2025 11:08 AM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Deepika Padukone
बॉलीवुड
8 Photos
साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
मोनालिसा की अब तक की सबसे खूबसूरत 10 तस्वीरें: खूब अदाएं बिखेर रहीं महाकुंभ की वायरल गर्ल
बॉलीवुड
7 Photos
'एनिमल' के लिए रणबीर कपूर ने कैसे बनाई थी बॉडी? ट्रेनर 'बॉडी बिल्डिंग शॉर्टकट' पर क्या बोले
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान की 'मां' जवानी में दिखती थीं ऐसी, यूं ही नहीं दिल हार बैठे चार बच्चों के पिता सलीम खान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion