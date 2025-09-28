वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर चर्चे में हैं. ये फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. वही फिल्मीबिट के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर', 'धूम 4', 'एनिमल पार्क' और 'ब्रह्मास्त्र 2' जैसी मूवीज में नजर आएंगे.