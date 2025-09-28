हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: 43 की उम्र में भी 5 साल के बच्चे जैसे हैं रणबीर कपूर, पैप्स संग केक काट कर दी नटखट हरकत, लोगों को पसंद आया अंदाज

Birthday Special: 43 की उम्र में भी 5 साल के बच्चे जैसे हैं रणबीर कपूर, पैप्स संग केक काट कर दी नटखट हरकत, लोगों को पसंद आया अंदाज

Ranbir Kapoor Birthday Celebration: रणबीर कपूर अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर पैप्स एक्टर के घर पहुंचे जहां अभिनेता ने उनके संग केक काटते हुए अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 07:00 PM (IST)
Ranbir Kapoor Birthday Celebration: रणबीर कपूर अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर पैप्स एक्टर के घर पहुंचे जहां अभिनेता ने उनके संग केक काटते हुए अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट किया.

बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार रणबीर कपूर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. फैंस समेत कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. वहीं दूसरी ओर अभिनेता ने बहुत ही अनोखे अंदाज में अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट किया.

1/7
28 सितंबर 1982 को मुंबई में जन्मे रणबीर कपूर अब 43 साल के हो गए हैं. आज उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना जन्मदिन मनाया. एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
28 सितंबर 1982 को मुंबई में जन्मे रणबीर कपूर अब 43 साल के हो गए हैं. आज उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना जन्मदिन मनाया. एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
2/7
इस दौरान उन्होंने पैप्स संग केक काटते हुए अपना स्पेशल डे एंजॉय किया. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा गया कि अभिनेता ने पैप्स के साथ एक बड़ा सा केक कट किया.
इस दौरान उन्होंने पैप्स संग केक काटते हुए अपना स्पेशल डे एंजॉय किया. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा गया कि अभिनेता ने पैप्स के साथ एक बड़ा सा केक कट किया.
3/7
इसके बाद उन्होंने अपने शरारती अंदाज में पैपराजी को केक खिलाया और क्रीम उनके फेस पर भी लगा दिया . इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सभी उनके नटखट अंदाज की तारीफ भी कर रहे हैं.
इसके बाद उन्होंने अपने शरारती अंदाज में पैपराजी को केक खिलाया और क्रीम उनके फेस पर भी लगा दिया . इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सभी उनके नटखट अंदाज की तारीफ भी कर रहे हैं.
4/7
इस तरह से पैपराजी संग अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करना वाकई फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और सभी रणबीर कपूर को दिलदार कह रहे हैं. हमेशा की तरह इस बार भी एक्टर ने अपने चार्मिंग अंदाज से सभी का दिल जीत लिया.
इस तरह से पैपराजी संग अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करना वाकई फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और सभी रणबीर कपूर को दिलदार कह रहे हैं. हमेशा की तरह इस बार भी एक्टर ने अपने चार्मिंग अंदाज से सभी का दिल जीत लिया.
5/7
रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन के मौके पर अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज समेत फैंस ने भी शुभकामनाएं दी हैं. अब पैपराजी संग उनका ये जेस्चर देख सभी एक्टर की तारीफ कर रहे हैं.
रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन के मौके पर अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज समेत फैंस ने भी शुभकामनाएं दी हैं. अब पैपराजी संग उनका ये जेस्चर देख सभी एक्टर की तारीफ कर रहे हैं.
6/7
पैप्स संग अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में रणबीर कपूर का कैजुअल अवतार देखा गया. उन्होंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और डेनिम जिंस कैरी किया था. अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स से एक बार फिर बॉलीवुड के 'रॉकस्टार' ने सभी के दिल में अपनी जगह बनाई.
पैप्स संग अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में रणबीर कपूर का कैजुअल अवतार देखा गया. उन्होंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और डेनिम जिंस कैरी किया था. अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स से एक बार फिर बॉलीवुड के 'रॉकस्टार' ने सभी के दिल में अपनी जगह बनाई.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर चर्चे में हैं. ये फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. वही फिल्मीबिट के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर', 'धूम 4', 'एनिमल पार्क' और 'ब्रह्मास्त्र 2' जैसी मूवीज में नजर आएंगे.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर चर्चे में हैं. ये फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. वही फिल्मीबिट के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर', 'धूम 4', 'एनिमल पार्क' और 'ब्रह्मास्त्र 2' जैसी मूवीज में नजर आएंगे.
Published at : 28 Sep 2025 07:00 PM (IST)
Ranbir Kapoor Ramayana Part 1

