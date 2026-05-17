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पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की क्यूट तस्वीरें, बोलीं- 'मेरी जिंदगी का नया दौर'
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने पति निक जोनस और बेटी मालती संग कई फोटोज शेयर की हैं. इस तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी रिलैक्स मूड में दिख रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े पल फैंस के साथ शेयर करती हैं. अब हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे है. फोटोज में एक्ट्रेस रिलैक्स मूड में नजर आ रही हैं.
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Published at : 17 May 2026 01:34 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
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