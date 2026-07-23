कपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम

वहीं अब वो नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राम जी के रोल में दिखाई देंगे. फिल्म दो लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म का पहला पार्ट इस साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगा.