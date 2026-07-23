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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम

कपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम

Ranbir Kapoor Education: एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने वो भगवान राल का किरदार निभा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि वो कितने पढ़े-लिखे हैं?

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 23 Jul 2026 06:44 AM (IST)
Ranbir Kapoor Education: एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने वो भगवान राल का किरदार निभा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि वो कितने पढ़े-लिखे हैं?

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म में वो भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे. ऐसे में चलिए जानते हैं कि रणबीर कपूर आखिर कितने पढ़े-लिखें हैं.

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एक्टर रणबीर की पढ़ाई-लिखाई की बात करे तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की है.
एक्टर रणबीर की पढ़ाई-लिखाई की बात करे तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की है.
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रणबीर कपूर को 10वीं बोर्ड में मिले थे 53 पर्सेंट नंबर मिले थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कपूर खानदान के वो इकलौते ऐसे लड़के थे जिन्होंने 10वीं पास किया.
रणबीर कपूर को 10वीं बोर्ड में मिले थे 53 पर्सेंट नंबर मिले थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कपूर खानदान के वो इकलौते ऐसे लड़के थे जिन्होंने 10वीं पास किया.
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स्कूल की पढ़ाई के बाद रणबीर ने मुंबई के एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था.
स्कूल की पढ़ाई के बाद रणबीर ने मुंबई के एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था.
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आगे की पढ़ाई के लिए वे न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया.
आगे की पढ़ाई के लिए वे न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया.
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इसके बाद रणबीर ने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से मेथड एक्टिंग की पढाई की.
इसके बाद रणबीर ने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से मेथड एक्टिंग की पढाई की.
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रणबीर कपूर ने साल 2007 में 'सांवरिया' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'रॉकस्टार', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है.
रणबीर कपूर ने साल 2007 में 'सांवरिया' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'रॉकस्टार', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है.
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वहीं अब वो नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राम जी के रोल में दिखाई देंगे. फिल्म दो लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म का पहला पार्ट इस साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगा.
वहीं अब वो नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राम जी के रोल में दिखाई देंगे. फिल्म दो लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म का पहला पार्ट इस साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगा.
Published at : 23 Jul 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana

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