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कपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम
Ranbir Kapoor Education: एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने वो भगवान राल का किरदार निभा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि वो कितने पढ़े-लिखे हैं?
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म में वो भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे. ऐसे में चलिए जानते हैं कि रणबीर कपूर आखिर कितने पढ़े-लिखें हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 06:44 AM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor :Ramayana
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