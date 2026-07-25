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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFact Check: शाहरुख खान ने भी किया स्टूडेंट्स का सपोर्ट? वायरल पोस्ट ने मचाया बवाल, जानें सच्चाई

Fact Check: शाहरुख खान ने भी किया स्टूडेंट्स का सपोर्ट? वायरल पोस्ट ने मचाया बवाल, जानें सच्चाई

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शाहरुख़ खान ने भी इस प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट्स का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ की है. आइए जानते हैं कि आखिर इस वायरल पोस्ट की सच्चाई क्या है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को एक के बाद एक बॉलीवुड सेलेब्स का समर्थन मिल रहा है. कई बड़े स्टार्स ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई है. वहीं अब खबरें हैं कि इस प्रोटेस्ट के समर्थन में शाहरख खान भी उतर आए हैं. शाहरुख खान को लेकर एक एक्स पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. जब इसकी जांच-पड़ताल की गई तो आइए जानते हैं कि क्या सच्चाई सामने निकलकर आई?

शाहरुख़ खान ने किया सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन?

सोशल मीडिया पर शाहरुख़ खान के नाम से एक एक्स पोस्ट चर्चा में बना हुआ है. इसमें लिखा है, 'सभी प्रिय स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने दिखाया है कि असली ताकत कहां है? किताबों में, कलम में, और आवाज़ में. तुम्हारा विरोध सिर्फ एक परीक्षा के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बेहतर, पारदर्शी और निष्पक्ष सिस्टम के लिए है. हर स्टूडेंट डिजर्व करता है कि उसकी मेहनत का हिसाब हो, ना किसी लीक या स्कैम का. ये लड़ाई सही है और ये जरूरी है. युवा ही हमारा भविष्य है.'

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पोस्ट में आगे लिखा गया, 'तुम लोग निराश हो सकते हो, थके हुए हो सकते हो, लेकिन हार मत मानना. अपनी बात शांति से रखो, अपने हक के लिए लड़ते रहो, लेकिन अपने आप को सेफ रखो. देश के नेता, अधिकारियों और हम सबको सुनना चाहिए स्टूडेंट्स की आवाज को. उनकी मांग है गंभीरता से लेना चाहिए, सुधार लाने चाहिए, ताकि आगे से कोई और स्टूडेंट इससे पीड़ित ना हो. मैं तुम सबके साथ हूं भावनात्मक और नैतिक रूप से.'

पड़ताल में झूठा निकला दावा

बता दें कि जब इस पोस्ट की जांच पड़ताल की गई तो शाहरुख़ खान के एक्स हैंडल पर प्रोटेस्ट से संबंधित कोई पोस्ट नजर नहीं आया. यानी ये पोस्ट फर्जी है. कुछ लोग और उनके फैंस इस पोस्ट को असली बताकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है. जबकि असल में अब तक शाहरुख़ खान ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर चुप्पी साध रखी है.

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इन बड़े सेलेब्स ने किया प्रोटेस्ट का समर्थन

जहां एक ओर शाहरख खान ने प्रोटेस्ट पर कुछ नहीं कहा है, वहीं दूसरी ओर इस प्रोटेस्ट को सलमान खान, शाहिद कपूर, रितेश देशमुख, शबाना आजमी, आलिया भट्ट, जेनेलिया देशमुख, हुमा कुरैशी सहित कई सेलेब्स का समर्थन प्राप्त हो चुका है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान CJP Protest
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