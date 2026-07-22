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एयरपोर्ट पर दिखा 'राम' और 'रावण' का स्वैग, रणबीर कपूर-यश के डैशिंग अंदाज ने खींचा ध्यान
एक्टर रणबीर कपूर और यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल तस्वीरें.
एक्टर रणबीर कपूर और यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं. एयरपोर्ट से अब उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 02:13 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Yash :Ramayana
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