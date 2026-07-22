INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर दिखा 'राम' और 'रावण' का स्वैग, रणबीर कपूर-यश के डैशिंग अंदाज ने खींचा ध्यान

एयरपोर्ट पर दिखा 'राम' और 'रावण' का स्वैग, रणबीर कपूर-यश के डैशिंग अंदाज ने खींचा ध्यान

एक्टर रणबीर कपूर और यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jul 2026 02:13 PM (IST)
एक्टर रणबीर कपूर और यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल तस्वीरें.

एक्टर रणबीर कपूर और यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं. एयरपोर्ट से अब उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/8
रणबीर कपूर और यश फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं.
रणबीर कपूर और यश फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं.
2/8
बीती रात रणबीर कपूर और यश को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
बीती रात रणबीर कपूर और यश को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
3/8
दोनों सितारे सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च के लिए अमेरिका जा रहे थे.
दोनों सितारे सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च के लिए अमेरिका जा रहे थे.
4/8
एयरपोर्ट पर दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. रणबीर कपूर ऑल ब्लैक लुक में बेहद हैंडसम दिख रहे थें.
एयरपोर्ट पर दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. रणबीर कपूर ऑल ब्लैक लुक में बेहद हैंडसम दिख रहे थें.
5/8
वहीं यश भी ब्लैक पैंट-टी शर्ट और ग्रीन जैकेट पहने काफी डैशिंग लुक में नजर आएं.
वहीं यश भी ब्लैक पैंट-टी शर्ट और ग्रीन जैकेट पहने काफी डैशिंग लुक में नजर आएं.
6/8
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल प्ले करते नजर आएंगे.
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल प्ले करते नजर आएंगे.
7/8
यश फिल्म में रावण के किरदार में दिखाई देंगे. इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं.
यश फिल्म में रावण के किरदार में दिखाई देंगे. इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं.
8/8
फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा.
फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा.
Published at : 22 Jul 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash :Ramayana

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
मनोरंजन
'अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन...' जावेद जाफरी ने बिग बी पर दिया होश उड़ाने वाला बयान
'अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन...' जावेद जाफरी ने दिया होश उड़ाने वाला बयान
मनोरंजन
महेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, बॉलीवुड स्टार किड ने किया 'धुरंधर' एक्ट्रेस को रिप्लेस
महेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, इस स्टार किड ने किया रिप्लेस
मनोरंजन
Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
राजनीतिक बहसों से दूर धरातल पर बदलते भारत का सच, निवेशक की नजर से कितना बदला बिहार?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
बिहार
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
इंडिया
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
सिनेमाघरों में री रिलीज नहीं हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स', मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
सिनेमाघरों में री रिलीज नहीं हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स', मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
Home Tips
Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
ABP NEWS
Viral Video: देखते देखते बाढ़ बहाकर ले गई पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
Viral Video: देखते देखते बाढ़ बहाकर ले गई पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: Akhilesh Yadav ने पुलिस को बोला 'भाई'
Jantar Mantar Protest: Akhilesh Yadav ने पुलिस को बोला 'भाई'
ABP NEWS
Viral Video: लैंडस्लाइड का वीडियो बना रहा था शख्स, लोग बोले 'इधर आजा भाई'
Viral Video: लैंडस्लाइड का वीडियो बना रहा था शख्स, लोग बोले 'इधर आजा भाई'
ABP NEWS
Viral Video: घर की छत से खड़े होकर खुद की तबाही का मंजर देख रहे लोग
Viral Video: घर की छत से खड़े होकर खुद की तबाही का मंजर देख रहे लोग
ABP NEWS
Viral Video: सुरक्षा घेरे में अखिलेश यादव का हाथ पकड़े खड़े रहे राहुल!
Viral Video: सुरक्षा घेरे में अखिलेश यादव का हाथ पकड़े खड़े रहे राहुल!
Embed widget