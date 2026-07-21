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जल्द दुल्हन बनेंगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी, शादी से पहले दिशानी ने मंगेतर संग शेयर की रोमांकिट फोटोज
दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर माइल्स मंतजारिस के साथ कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने 15 जून को माइल्स मंतजारिस के साथ सगाई की थी. अब हाल ही में दिशानी ने अपने मंगेतर संग सगाई की अनसीन फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि उनसे शादी का इंतजार नहीं हो रहा है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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