जल्द दुल्हन बनेंगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी, शादी से पहले दिशानी ने मंगेतर संग शेयर की रोमांकिट फोटोज

दिशानी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर मंगेतर माइल्स मंतजारिस संग सगाई को रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. लॉस एंजेलिस की खूबसूरत वादियों के बीच दोनों की शानदार केमिस्ट्री और रोमांटिक अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.