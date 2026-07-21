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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजल्द दुल्हन बनेंगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी, शादी से पहले दिशानी ने मंगेतर संग शेयर की रोमांकिट फोटोज

जल्द दुल्हन बनेंगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी, शादी से पहले दिशानी ने मंगेतर संग शेयर की रोमांकिट फोटोज

दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर माइल्स मंतजारिस के साथ कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर माइल्स मंतजारिस के साथ कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने 15 जून को माइल्स मंतजारिस के साथ सगाई की थी. अब हाल ही में दिशानी ने अपने मंगेतर संग सगाई की अनसीन फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि उनसे शादी का इंतजार नहीं हो रहा है.

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दिशानी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर मंगेतर माइल्स मंतजारिस संग सगाई को रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. लॉस एंजेलिस की खूबसूरत वादियों के बीच दोनों की शानदार केमिस्ट्री और रोमांटिक अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.
दिशानी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर मंगेतर माइल्स मंतजारिस संग सगाई को रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. लॉस एंजेलिस की खूबसूरत वादियों के बीच दोनों की शानदार केमिस्ट्री और रोमांटिक अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.
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तस्वीरों में दिशानी व्हाइट गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जबकि माइल्स ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे हैं.
तस्वीरों में दिशानी व्हाइट गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जबकि माइल्स ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे हैं.
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एक फोटो में दोनों लॉस एंजेलिस की खूबसूरत सड़कों पर एक-दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं.
एक फोटो में दोनों लॉस एंजेलिस की खूबसूरत सड़कों पर एक-दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं.
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वहीं, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दिशानी और माइल्स सड़क के बीचों-बीच एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं.
वहीं, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दिशानी और माइल्स सड़क के बीचों-बीच एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं.
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इन तस्वीरों के साथ दिशानी ने अपने मंगेतर के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने जल्द शादी करने की अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की.
इन तस्वीरों के साथ दिशानी ने अपने मंगेतर के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने जल्द शादी करने की अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की.
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दिशानी ने अपने मंगेतर के लिए प्यार जताते हुए कहा, 'मैंने हमेशा दुआ की थी कि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान मिले.'
दिशानी ने अपने मंगेतर के लिए प्यार जताते हुए कहा, 'मैंने हमेशा दुआ की थी कि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान मिले.'
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दिशानी ने अपने कैप्शन में आगे लिखा, 'मुझे मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान मिला है. अब मैं तुमसे शादी करने का और इंतजार नहीं कर सकती.'
दिशानी ने अपने कैप्शन में आगे लिखा, 'मुझे मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान मिला है. अब मैं तुमसे शादी करने का और इंतजार नहीं कर सकती.'
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फिलहाल कपल ने अपनी शादी की तारीख या वेन्यू का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दिशानी के कैप्शन से साफ है कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं.
फिलहाल कपल ने अपनी शादी की तारीख या वेन्यू का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दिशानी के कैप्शन से साफ है कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं.
Published at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Mithun Chakraborty Dishani Chakraborty

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