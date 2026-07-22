बता दें, मिस्टर बीस्ट और थिया बूयसन की पहली मुलाकात साल 2022 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहां मिस्टर बीस्ट शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे थे. मुलाकात के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की.