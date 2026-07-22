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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशादी के बंधन में बंधे दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर MrBeast, लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को बनाया हमसफर, सामने आई वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें

शादी के बंधन में बंधे दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर MrBeast, लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को बनाया हमसफर, सामने आई वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें

MrBeast Wedding Photos: मिस्टर बीस्ट यानी जिम्मी डोनाल्डसन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड थिया बूयसन संग शादी कर ली है. दोनों की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jul 2026 10:52 AM (IST)
MrBeast Wedding Photos: मिस्टर बीस्ट यानी जिम्मी डोनाल्डसन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड थिया बूयसन संग शादी कर ली है. दोनों की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हैं.

पॉपुलर यूट्यूबर्स मिस्टर बीस्ट यानी जिम्मी डोनाल्डसन ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड थिया बूयसन से शादी कर ली है. दोनों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के नेकर आइलैंड पर प्राइवेट वेडिंग की. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली वेडिंग फोटोज शेयर कीं. तस्वीरें सामने आते ही दुनियाभर के फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.

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मिस्टर बीस्ट ने अपने इंस्टाग्रान पर अपनी वेडिंग की फोटोज शेयर की है. उन्होंने और थिया बूयसन ने परिवार वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद में एक-दूसरे का हाथ थामा.
मिस्टर बीस्ट ने अपने इंस्टाग्रान पर अपनी वेडिंग की फोटोज शेयर की है. उन्होंने और थिया बूयसन ने परिवार वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद में एक-दूसरे का हाथ थामा.
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कपल की शादी एक फैमिली फ्रेंड ने कराई. इस खास मौके पर थिया बूयसन ने व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन पहना, जबकि मिस्टर बीस्ट टक्सीडो में नजर आए.
कपल की शादी एक फैमिली फ्रेंड ने कराई. इस खास मौके पर थिया बूयसन ने व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन पहना, जबकि मिस्टर बीस्ट टक्सीडो में नजर आए.
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तस्वीरों में कपल बीच पर जश्न मनाते और परिवार व करीबी दोस्तों के साथ इस खास पल को एंजॉय करते नजर आया.
तस्वीरों में कपल बीच पर जश्न मनाते और परिवार व करीबी दोस्तों के साथ इस खास पल को एंजॉय करते नजर आया.
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दोनों एक दूसर के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. कपल ने जमकर रोमांटिक पोज भी दिए हैं.
दोनों एक दूसर के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. कपल ने जमकर रोमांटिक पोज भी दिए हैं.
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शादी के बाद मिस्टर बीस्ट ने सोशल मीडिया पर वेडिंग फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे मिसेज बीस्ट मिल गईं और ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन था.'
शादी के बाद मिस्टर बीस्ट ने सोशल मीडिया पर वेडिंग फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे मिसेज बीस्ट मिल गईं और ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन था.'
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मिस्टर बीस्ट की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं. पोस्ट को कुछ ही समय में लाखों व्यूज और हजारों बधाइयां मिलीं. फैंस ने कपल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
मिस्टर बीस्ट की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं. पोस्ट को कुछ ही समय में लाखों व्यूज और हजारों बधाइयां मिलीं. फैंस ने कपल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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बता दें, मिस्टर बीस्ट और थिया बूयसन की पहली मुलाकात साल 2022 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहां मिस्टर बीस्ट शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे थे. मुलाकात के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की.
बता दें, मिस्टर बीस्ट और थिया बूयसन की पहली मुलाकात साल 2022 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहां मिस्टर बीस्ट शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे थे. मुलाकात के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की.
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दिसंबर 2024 में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान मिस्टर बीस्ट ने थिया को प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों ने अपनी सगाई का ऐलान किया.
दिसंबर 2024 में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान मिस्टर बीस्ट ने थिया को प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों ने अपनी सगाई का ऐलान किया.
Published at : 22 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Mrbeast Thea Booysen

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