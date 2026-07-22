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शादी के बंधन में बंधे दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर MrBeast, लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को बनाया हमसफर, सामने आई वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें
MrBeast Wedding Photos: मिस्टर बीस्ट यानी जिम्मी डोनाल्डसन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड थिया बूयसन संग शादी कर ली है. दोनों की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हैं.
पॉपुलर यूट्यूबर्स मिस्टर बीस्ट यानी जिम्मी डोनाल्डसन ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड थिया बूयसन से शादी कर ली है. दोनों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के नेकर आइलैंड पर प्राइवेट वेडिंग की. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली वेडिंग फोटोज शेयर कीं. तस्वीरें सामने आते ही दुनियाभर के फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :Mrbeast Thea Booysen
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