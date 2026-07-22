बता दें कि संजय दत्त, मान्यता दत्त से पहले दो शादी और कर चुके थे. उनकी पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई थी, जिनका कैंसर से निधन हो गया था. जबकि दूसरी शादी रिया पिल्लई से की थी, जिनसे उनका साल 2008 में तलाक हो गया था.