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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडMaanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की तीसरी पत्नी हैं मुस्लिम, असली नाम दिलनवाज शेख, जानें मान्यता दत्त की दिलचस्प बातें

Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की तीसरी पत्नी हैं मुस्लिम, असली नाम दिलनवाज शेख, जानें मान्यता दत्त की दिलचस्प बातें

Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस मान्यता दत्त आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेटकर रही हैं. इस मौके पर चलिए उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से आपको रुबरु कराते हैं.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 22 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस मान्यता दत्त आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेटकर रही हैं. इस मौके पर चलिए उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से आपको रुबरु कराते हैं.

Maanayata Dutt Birthday: बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस मान्यता दत्त आज 48 साल की हो गई हैं. इस मौके पर हम आपको मान्यता दत्त से जुड़ी दिलचस्प और ख़ास बातें बताने जा रहे हैं. बता दें कि मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम धर्म से है.

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मान्यता दत्त का जन्म मुंबई में 22 जुलाई 197 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. परिवार ने उनका नाम दिलनवाज शेख रखा था. उनका बचपन मुंबई के अलावा दुबई में भी बीता है.
मान्यता दत्त का जन्म मुंबई में 22 जुलाई 197 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. परिवार ने उनका नाम दिलनवाज शेख रखा था. उनका बचपन मुंबई के अलावा दुबई में भी बीता है.
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शुरू से ही ग्लैमर और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ मान्यता दत्त का झुकाव था. ये बात कई फैंस जानते होंगे कि मान्यता बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं.
शुरू से ही ग्लैमर और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ मान्यता दत्त का झुकाव था. ये बात कई फैंस जानते होंगे कि मान्यता बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं.
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मान्यता को बड़े रोल और बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई. उन्होंने छोटे-मोठे रोल किए थे. वो बी और सी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा भी रही हैं.
मान्यता को बड़े रोल और बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई. उन्होंने छोटे-मोठे रोल किए थे. वो बी और सी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा भी रही हैं.
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मान्यता दत्त को पहली बड़ी और खास पहचान अजय देवगन की शानदार फिल्म 'गंगाजल' से मिली थी. इस फिल्म के 'अलहड़ मस्त जवानी' गाने पर परफॉर्म करके उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था.
मान्यता दत्त को पहली बड़ी और खास पहचान अजय देवगन की शानदार फिल्म 'गंगाजल' से मिली थी. इस फिल्म के 'अलहड़ मस्त जवानी' गाने पर परफॉर्म करके उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था.
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बॉलीवुड में काम करने के दौरान मान्यता दत्त की मुलाकात संजय दत्त से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और फिर उन्होंने अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला कर लिया था.
बॉलीवुड में काम करने के दौरान मान्यता दत्त की मुलाकात संजय दत्त से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और फिर उन्होंने अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला कर लिया था.
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बता दें कि संजय दत्त, मान्यता दत्त से पहले दो शादी और कर चुके थे. उनकी पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई थी, जिनका कैंसर से निधन हो गया था. जबकि दूसरी शादी रिया पिल्लई से की थी, जिनसे उनका साल 2008 में तलाक हो गया था.
बता दें कि संजय दत्त, मान्यता दत्त से पहले दो शादी और कर चुके थे. उनकी पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई थी, जिनका कैंसर से निधन हो गया था. जबकि दूसरी शादी रिया पिल्लई से की थी, जिनसे उनका साल 2008 में तलाक हो गया था.
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साल 2008 में संजय का रिया से तलाक हुआ और उसी साल संजय ने मान्यता से तीसरी शादी कर ली. इसके बाद कपल ने दो बच्चों शहरान और इकरा का वेलकम किया था.
साल 2008 में संजय का रिया से तलाक हुआ और उसी साल संजय ने मान्यता से तीसरी शादी कर ली. इसके बाद कपल ने दो बच्चों शहरान और इकरा का वेलकम किया था.
Published at : 22 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Maanayata Dutt Maanayata Dutt Birthday

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