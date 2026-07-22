एक्सप्लोरर
Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की तीसरी पत्नी हैं मुस्लिम, असली नाम दिलनवाज शेख, जानें मान्यता दत्त की दिलचस्प बातें
Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस मान्यता दत्त आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेटकर रही हैं. इस मौके पर चलिए उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से आपको रुबरु कराते हैं.
Maanayata Dutt Birthday: बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस मान्यता दत्त आज 48 साल की हो गई हैं. इस मौके पर हम आपको मान्यता दत्त से जुड़ी दिलचस्प और ख़ास बातें बताने जा रहे हैं. बता दें कि मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम धर्म से है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Jul 2026 11:53 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त की पत्नी हैं मुस्लिम, असली नाम है दिलनवाज शेख, जानें मान्यता की दिलचस्प बातें
बॉलीवुड
8 Photos
गर्लफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधे दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, सामने आई वेडिंग की तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, सांवले रंग की वजह से इन एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ी मुश्किलें
बॉलीवुड
8 Photos
जल्द दुल्हन बनेंगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी, शादी से पहले दिशानी ने मंगेतर संग शेयर की रोमांकिट फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज तक, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के समर्थन में उतरे ये सितारे
बॉलीवुड
7 Photos
भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैच में जाह्नवी कपूर व्हाइट शर्ट के साथ ब्लेजर पहन दिखाया जलवा, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं 'रामायण' की सीता? डॉक्टर बनने चली थीं साई पल्लवी, फिर ऐसे बनीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
सनी देओल ने काटा केक, 'इक्का' की सक्सेस पार्टी में दीया मिर्जा सहित पूरी स्टारकास्ट ने की खूब मस्ती
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'जना नायकन' ने एडवांस बुकिंग में 'बॉर्डर 2' और 'द राजा साब' के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, जानें- कलेक्शन
मनोरंजन
'मेरा फिल्म से कोई लेना-देना नहीं...', अजय देवगन की 'चौहान' कंट्रोवर्सी पर बोले मोहम्मद जीशान अय्यूब
मनोरंजन
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में दिखेगा स्पाइडर-मैन का सबसे अलग अवतार, टॉम हॉलैंड ने दिया अपडेट
मनोरंजन
'गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग' फेम केली हॉटल का निधन, 18 साल की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त की पत्नी हैं मुस्लिम, असली नाम है दिलनवाज शेख, जानें मान्यता की दिलचस्प बातें
बॉलीवुड
8 Photos
गर्लफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधे दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, सामने आई वेडिंग की तस्वीरें