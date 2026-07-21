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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, सांवले रंग की वजह से इन एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ी मुश्किलें

प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, सांवले रंग की वजह से इन एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ी मुश्किलें

बॉलीवुड से लेकर टीवी तक, इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनको सांवले रंग की वजह से करियर में परेशानी झेलनी पड़ी है. इस लिस्ट में कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Jul 2026 07:09 PM (IST)
बॉलीवुड से लेकर टीवी तक, इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनको सांवले रंग की वजह से करियर में परेशानी झेलनी पड़ी है. इस लिस्ट में कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं.

एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में खुलासा किया कि सांवले रंग की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करना पड़ा. हालांकि, वो अकेली नहीं हैं जिन्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा. प्रियंका चोपड़ा से लेकर बिपाशा बसु तक, कई एक्ट्रेसेस डस्की स्किन की वजह से भेदभाव झेल चुकी हैं.

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एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म में दो-तीन शेड गोरा दिखाया गया.उन्होंने कहा कि चेहरे और शरीर का रंग एक जैसा दिखाने के लिए उन्हें पूरे शरीर पर मेकअप करना पड़ता था.
एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म में दो-तीन शेड गोरा दिखाया गया.उन्होंने कहा कि चेहरे और शरीर का रंग एक जैसा दिखाने के लिए उन्हें पूरे शरीर पर मेकअप करना पड़ता था.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अपने करियर के शुरुआती दौर में अपने सांवले रंग के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. डैक्स शेफर्ड संग बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें डस्की एक्ट्रेस के रूप में देखा जाता था.
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अपने करियर के शुरुआती दौर में अपने सांवले रंग के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. डैक्स शेफर्ड संग बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें डस्की एक्ट्रेस के रूप में देखा जाता था.
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एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी एक बार खुलासा किया था कि उन्हें करियर की शुरुआत से ही अपने सांवले रंग को लेकर ताने सुनने पड़े थे.उन्होंने बताया था कि मॉडलिंग के दौरान उन्हें सांवले रंग का मजाक उड़ाया जाता था.
एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी एक बार खुलासा किया था कि उन्हें करियर की शुरुआत से ही अपने सांवले रंग को लेकर ताने सुनने पड़े थे.उन्होंने बताया था कि मॉडलिंग के दौरान उन्हें सांवले रंग का मजाक उड़ाया जाता था.
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एक्ट्रेस काजोल ने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि कई उन्हें फिल्मी दुनिया सांवले रंग के लिए ताने सुनने पड़े. एक चैट शो में उन्होंने बताया कि लोग उन्हें काली, मोटी और हर वक्त चश्मा पहनने वाली कहते थे.
एक्ट्रेस काजोल ने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि कई उन्हें फिल्मी दुनिया सांवले रंग के लिए ताने सुनने पड़े. एक चैट शो में उन्होंने बताया कि लोग उन्हें काली, मोटी और हर वक्त चश्मा पहनने वाली कहते थे.
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शिल्पा शेट्टी भी अपने डार्क कलर को लेकर काफी परेशानियां झेल चुकी हैं. उन्होंने साल 2007 में रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर में हिस्सा लिया था, जहां उनके सांवेल रंग को लेकर उनका मजाक बनाया गया.
शिल्पा शेट्टी भी अपने डार्क कलर को लेकर काफी परेशानियां झेल चुकी हैं. उन्होंने साल 2007 में रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर में हिस्सा लिया था, जहां उनके सांवेल रंग को लेकर उनका मजाक बनाया गया.
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उल्का गुप्ता ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रंग की वजह से उन्होंने काफी रिजेक्शन झेले. सांवले रंग की वजह से उन्हें ऑडिशन तक नहीं देने दिए जाते थे.
उल्का गुप्ता ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रंग की वजह से उन्होंने काफी रिजेक्शन झेले. सांवले रंग की वजह से उन्हें ऑडिशन तक नहीं देने दिए जाते थे.
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टीवी एक्ट्रेस सुमबुल तौकीर ने TOI को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब वो ऑडिशन देने जाती थीं तो तब मेकर्स हमेशा फेयर-स्किन वाली एक्ट्रेसेस की मांग करते थे.
टीवी एक्ट्रेस सुमबुल तौकीर ने TOI को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब वो ऑडिशन देने जाती थीं तो तब मेकर्स हमेशा फेयर-स्किन वाली एक्ट्रेसेस की मांग करते थे.
Published at : 21 Jul 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Sameera Reddy Priyanka Chopra

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