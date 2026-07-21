प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, सांवले रंग की वजह से इन एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ी मुश्किलें

एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म में दो-तीन शेड गोरा दिखाया गया.उन्होंने कहा कि चेहरे और शरीर का रंग एक जैसा दिखाने के लिए उन्हें पूरे शरीर पर मेकअप करना पड़ता था.