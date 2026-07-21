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प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, सांवले रंग की वजह से इन एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ी मुश्किलें
बॉलीवुड से लेकर टीवी तक, इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनको सांवले रंग की वजह से करियर में परेशानी झेलनी पड़ी है. इस लिस्ट में कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं.
एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में खुलासा किया कि सांवले रंग की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करना पड़ा. हालांकि, वो अकेली नहीं हैं जिन्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा. प्रियंका चोपड़ा से लेकर बिपाशा बसु तक, कई एक्ट्रेसेस डस्की स्किन की वजह से भेदभाव झेल चुकी हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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