प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रति एकड़ 4000 देगी सरकार
Natural Farming News: खेती की लागत घटाने और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती पर प्रति एकड़ 4000 रुपये दे रही है. जान लें कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ.
Natural Farming News: देश में करोड़ों की संख्या में किसान मौजदू है. जो अपनी जिंदगी का गुजारा खेती-किसानों के जरिए करके हैं. अगर आप भी इस काम से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आमतौर पर किसानों को खेती में केमिकल खादों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्योंकि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है.
इसके तहत जो किसान अपनी जमीन पर बिना केमिकल के देसी तरीकों से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे. उन्हें सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के तहत न सिर्फ किसानों की खेती में लागत को कम होगी बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी है. अगर आप भी लागत घटाकर बेहतर मुनाफा कमाने की सोच रहे थे. तो यह मौका आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
कैसे मिलेगी 4000 रुपये की मदद?
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह आर्थिक मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी जिससे बीच में किसी बिचौलिए की जगह न रहे. इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग और जरूरी सामान तैयार करने के लिए यह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं. तो आपको कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी कृषि सेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इसके लिए किसान को जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. कागजातों की जांच और वेरिफिकेशन पूरा होते ही सहायता राशि खाते में भेज दी जाती है. इससे किसानों को शुरुआत में लगने वाले देसी इनपुट्स जैसे जीवामृत और बीजामृत तैयार करने में वित्तीय मदद मिल जाती है.
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इससे कैसे बढ़ेगी कमाई?
प्राकृतिक खेती सिर्फ सरकारी मदद तक ही नहीं मिल रही है. बल्कि यह किसानों की कमाई बढ़ाने का एक टिकाऊ तरीका भी है. बाजार में केमिकल यूरिया और डीएपी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. जिससे खेती का बजट बिगड़ जाता है. जब किसान गाय के गोबर, गोमूत्र और नीम जैसी प्राकृतिक चीजों से घर पर ही खाद और कीटनाशक बनाते हैं. तो उनका जेब से होने वाला खर्च लगभग खत्म हो जाता है. जिससे खर्च कम होगा तो अपने आप उनकी कमाई बढ़ेगी
क्यों फायदेमंद है प्राकृतिक खेती?
आजकल मार्केट में केमिकल-फ्री और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. ऐसी फसलों की कीमतें भी सामान्य उपज के मुकाबले काफी अच्छे मिलती हैं. इससे मिट्टी की क्वालिटी और फर्टिलिटी भी लंबे टाइम तक बनी रहती है और कम लागत में किसानों को ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाता है.
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