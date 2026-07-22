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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों में भी काम कर चुकी हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, 'गंगाजल' के गाने से मिली थी पहचान

फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, 'गंगाजल' के गाने से मिली थी पहचान

Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त इन दिनों सुर्खियों में हैं. आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इसी बीच आइए उनकी फिल्में और एक्टिंग सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त इन दिनों सुर्खियों में हैं. आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इसी बीच आइए उनकी फिल्में और एक्टिंग सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि वो शादी से पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं. मान्यता ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, हालांकि उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी वो उम्मीद कर रही थी. अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली.

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22 जुलाई 1978 को मुंबई में जन्मी मान्यता एक मुस्लिम परिवार से हैं, जिनका असली नाम दिलनवाज शेख है. वो बचपन से ही दुबई में पली-बढ़ी और एक्टिंग की तरफ उनकी हमेशा से रुचि थी.
22 जुलाई 1978 को मुंबई में जन्मी मान्यता एक मुस्लिम परिवार से हैं, जिनका असली नाम दिलनवाज शेख है. वो बचपन से ही दुबई में पली-बढ़ी और एक्टिंग की तरफ उनकी हमेशा से रुचि थी.
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एक्ट्रेस बनने के लिए वो मुंबई आई और इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपना नाम सारा खान कर लिया. शुरू में उन्हें छोटे रोल ही मिले, जिससे उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुईं.
एक्ट्रेस बनने के लिए वो मुंबई आई और इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपना नाम सारा खान कर लिया. शुरू में उन्हें छोटे रोल ही मिले, जिससे उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुईं.
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बड़ी फिल्म और रोल के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की. हालांकि उन्हें काम तो मिला, पर वो पहचान हासिल नहीं कर पाई.
बड़ी फिल्म और रोल के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की. हालांकि उन्हें काम तो मिला, पर वो पहचान हासिल नहीं कर पाई.
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इसके बाद मान्यता के करियर में एक मोड़ आया, जब उन्हें 2003 की 'गंगाजल' फिल्म में 'अलहड़ मस्त जवानी' गाने के लिए चुना गया. इस गाने से उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की.
इसके बाद मान्यता के करियर में एक मोड़ आया, जब उन्हें 2003 की 'गंगाजल' फिल्म में 'अलहड़ मस्त जवानी' गाने के लिए चुना गया. इस गाने से उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की.
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बाद में इस पॉपुलैरिटी का भी कोई असर उनके करियर पर नहीं पड़ा और उन्हें बहुत कम मौके मिले, जिससे वो खुद को साबित नहीं कर सकी.
बाद में इस पॉपुलैरिटी का भी कोई असर उनके करियर पर नहीं पड़ा और उन्हें बहुत कम मौके मिले, जिससे वो खुद को साबित नहीं कर सकी.
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मान्यता ने कई छोटे रोल किए और 'लवर्स लाइक अस' में भी नजर आई. लेकिन इस फिल्म के राइट्स के लिए उनकी मुलाकात संजय दत्त से हुई.
मान्यता ने कई छोटे रोल किए और 'लवर्स लाइक अस' में भी नजर आई. लेकिन इस फिल्म के राइट्स के लिए उनकी मुलाकात संजय दत्त से हुई.
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दोनों के बीच बातचीत हुई और प्यार हो गया. फिर 2008 में उन्होंने शादी कर ली. शादी के 2 साल बाद उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसके बाद मान्यता ने एक्टिंग छोड़ दिया.
दोनों के बीच बातचीत हुई और प्यार हो गया. फिर 2008 में उन्होंने शादी कर ली. शादी के 2 साल बाद उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसके बाद मान्यता ने एक्टिंग छोड़ दिया.
Published at : 22 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Maanayata Dutt

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