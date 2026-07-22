22 जुलाई 1978 को मुंबई में जन्मी मान्यता एक मुस्लिम परिवार से हैं, जिनका असली नाम दिलनवाज शेख है. वो बचपन से ही दुबई में पली-बढ़ी और एक्टिंग की तरफ उनकी हमेशा से रुचि थी.