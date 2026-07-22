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फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, 'गंगाजल' के गाने से मिली थी पहचान
Maanayata Dutt Birthday: संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त इन दिनों सुर्खियों में हैं. आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इसी बीच आइए उनकी फिल्में और एक्टिंग सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं.
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि वो शादी से पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं. मान्यता ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, हालांकि उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी वो उम्मीद कर रही थी. अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली.
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Published at : 22 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt Maanayata Dutt
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