'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए सितारे, मेधा शंकर से दानिश पंडोर ने बिखेरा जलवा

फिल्म की एक्ट्रेस समीक्षा शैल ओसवाल भी स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान वो बॉडीकॉन रेड ड्रेस में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आईं. पैपराजी के सामने उन्होंने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिए और अपने लुक से महफिल लूट ली.