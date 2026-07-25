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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए सितारे, मेधा शंकर से दानिश पंडोर ने बिखेरा जलवा

'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए सितारे, मेधा शंकर से दानिश पंडोर ने बिखेरा जलवा

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की बीती रात स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस दौरान मेधा शंकर से लेकर दानिश पंडोर तक कई सेलेब्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jul 2026 11:24 AM (IST)
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की बीती रात स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस दौरान मेधा शंकर से लेकर दानिश पंडोर तक कई सेलेब्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

फिल्म 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' रिलीज हो चुकी है. कल फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां, फिल्म की सटारकास्ट ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इस दौरान मेधा शंकर और दानिश पंडोर समेत कई सेलेब्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

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'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टारकास्ट ने अपना जलवा बिखेरा.
'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टारकास्ट ने अपना जलवा बिखेरा.
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'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में मेधा शंकर व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आईं. उन्होंने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.
'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में मेधा शंकर व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आईं. उन्होंने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.
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एक्टर मिहिर आहूजा भी 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुएं. उन्होंने अपने डैशिंग लुक ने सबका ध्यान खींचा.
एक्टर मिहिर आहूजा भी 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुएं. उन्होंने अपने डैशिंग लुक ने सबका ध्यान खींचा.
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एक्ट्रेस विधात्री बंदी भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. इस दौरान वो ब्लैक टॉप और डेनिम जींस में बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. पैपराजी को उन्होंने मुस्कुराते हुए कई पोज दिए.
एक्ट्रेस विधात्री बंदी भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. इस दौरान वो ब्लैक टॉप और डेनिम जींस में बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. पैपराजी को उन्होंने मुस्कुराते हुए कई पोज दिए.
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'धुरंधर' में उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर भी स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे. इस दौरान वो ब्लैक शर्ट और डेनिम में बेहद हैंडसम नजर आए.
'धुरंधर' में उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर भी स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे. इस दौरान वो ब्लैक शर्ट और डेनिम में बेहद हैंडसम नजर आए.
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दानिश पंडोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे. दोनों ने पैपराजी के सामने साथ में कई पोज दिए.
दानिश पंडोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे. दोनों ने पैपराजी के सामने साथ में कई पोज दिए.
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फिल्म की एक्ट्रेस समीक्षा शैल ओसवाल भी स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान वो बॉडीकॉन रेड ड्रेस में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आईं. पैपराजी के सामने उन्होंने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिए और अपने लुक से महफिल लूट ली.
फिल्म की एक्ट्रेस समीक्षा शैल ओसवाल भी स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान वो बॉडीकॉन रेड ड्रेस में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आईं. पैपराजी के सामने उन्होंने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिए और अपने लुक से महफिल लूट ली.
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वेटरन एक्ट्रेस नफीसा अली और दिग्गज एक्टर नासर ने भी 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शिरकत की. दोनों ने पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और अपनी मौजूदगी से इवेंट की रौनक बढ़ा दी.
वेटरन एक्ट्रेस नफीसा अली और दिग्गज एक्टर नासर ने भी 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शिरकत की. दोनों ने पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और अपनी मौजूदगी से इवेंट की रौनक बढ़ा दी.
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एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी भी स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान वो बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए कई पोज दिए और अपने एलिगेंट लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी भी स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान वो बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए कई पोज दिए और अपने एलिगेंट लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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'मैक्स, मिन और मियोजाकी' 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म के निर्देशक पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति हैं.
'मैक्स, मिन और मियोजाकी' 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म के निर्देशक पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति हैं.
Published at : 25 Jul 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Medha Shankr Danish Pandor

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