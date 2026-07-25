एक्सप्लोरर
'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए सितारे, मेधा शंकर से दानिश पंडोर ने बिखेरा जलवा
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' की बीती रात स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस दौरान मेधा शंकर से लेकर दानिश पंडोर तक कई सेलेब्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.
फिल्म 'मैक्स, मिन और मियोजाकी' रिलीज हो चुकी है. कल फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां, फिल्म की सटारकास्ट ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इस दौरान मेधा शंकर और दानिश पंडोर समेत कई सेलेब्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Jul 2026 11:24 AM (IST)
Tags :Medha Shankr Danish Pandor
बॉलीवुड
10 Photos
'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए सितारे, मेधा शंकर से दानिश पंडोर ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
राहा के लिए खास होने वाली हैं रणबीर कपूर की 'रामायण', पहली बार थिएटर में देखेंगी फिल्म
बॉलीवुड
7 Photos
कपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम
बॉलीवुड
8 Photos
एयरपोर्ट पर दिखा 'राम' और 'रावण' का स्वैग, रणबीर कपूर-यश के डैशिंग अंदाज ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
7 Photos
फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं संजू बाबा की पत्नी मान्यता दत्त, 'गंगाजल' के गाने से मिली थी पहचान
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त की पत्नी हैं मुस्लिम, असली नाम है दिलनवाज शेख, जानें मान्यता की दिलचस्प बातें
बॉलीवुड
8 Photos
गर्लफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधे दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, सामने आई वेडिंग की तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, सांवले रंग की वजह से इन एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ी मुश्किलें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन
मनोरंजन
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
मनोरंजन
'युवाओं का शिक्षा पर से भरोसा टूट जाए तो...', शाहिद कपूर ने छात्रों के समर्थन में कही बड़ी बात
मनोरंजन
फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर गरजी 'जना नायकन', 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' ने भी किया कमाल, जानें- कलेक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
'मैक्स, मिन और मियोजाकी ' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए सितारे, मेधा शंकर से दानिश पंडोर ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
राहा के लिए खास होने वाली हैं रणबीर कपूर की 'रामायण', पहली बार थिएटर में देखेंगी फिल्म
Hirdesh Kumar Singh
Opinion