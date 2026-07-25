#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन

'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन

Shekhar Suman On Student Protest: शेखर सुमन ने अपने शो 'शेखर टूनाइट' में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई की निंदा की. उन्होंने कहा कि वे तीन दिन से सो नहीं पाए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर-होस्ट शेखर सुमन 'शेखर टूनाइट' के लेटेस्ट एपिसोड में इमोशनल हो गए. उन्होंने दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज की घटना पर बात की. इस कार्रवाई की निंदा करते हुए शेखर ने बताया कि उन परेशान करने वाली क्लिप्स ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है, जिसकी वजह से वे पिछले तीन दिनों से सो नहीं पाए हैं. उन्होंने यह भी माना कि प्रोटेस्ट के विजुअल्स को देखकर वे रो पड़े थे.

तीन दिन से नहीं सोया बस रोता रहा’
बता दें कि 'शेखर टूनाइट' के हालिया एपिसोड में, एक्टर-होस्ट ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी'  के 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों समेत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में बात की.  एपिसोड की शुरुआत में ही शेखर काफी इमोशनल नजर आए.

उन्होंने कहा, "शो शुरू करने से पहले, मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं. 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर उन मासूम, निहत्थे और बेबस बच्चों के साथ जो हुआ, वह दिल दहला देने वाला था. जिस बेरहमी, क्रूरता और निर्दयता से उन्हें लाठियों से पीटा गया और लहूलुहान कर दिया गया, वो मंजर दिल को दहला देने वाला था. मैं तीन दिनों से सो नहीं पाया हूं, बस रोता रहा हूं."

प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कार्रवाई पर खड़े किए सवाल
 इसके बाद शेयर ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "उन युवा और मासूम बच्चों का क्या कसूर था? यही न कि उन्होंने अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई? ​​अपने हक, अपने भविष्य और उससे भी बढ़कर, इस देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई?

 उन्होंने एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज उठाई और उसके बदले उनकी बातें सुनना तो दूर  उन पर लाठियां बरसाई गईं और आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें पीटा गया...महाभारत उस दिन शुरू नहीं हुआ था जिस दिन कुरुक्षेत्र में शंख बजे थे बल्कि उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन हस्तिनापुर ने अपने ही युवाओं को सुनना बंद कर दिया था. इतिहास वहीं से करवट लेता है जब राज सिंहासन ये मान लेता है कि अब उसे किसी की सुनने की जरूरत नहीं."  

शेयर ने आगे कहा,  "इस मुश्किल घड़ी में, मैं हर उस निडर युवा, हर कोऑर्डिनेटर और हर उस भारतीय के साथ खड़ा हूं, जिसका दिल इस देश की गरिमा के लिए धड़कता है और जिसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस है."

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी एंटरटेनमेंट का भौकाल, रिलीज हुई 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 8 नई फिल्में-सीरीज

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shekhar Tonite (@shekhartonite)

‘जितना दबाओगे उतनी मजबूती से वापस आएंगे’
शेखर ने उन "युवा आवाजों" के बारे में भी बात की जिन्हें "बदमाश, देश-विरोधी और अयोग्य" कहा जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें लगता है, "आप उन्हें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वे उतनी ही मजबूती से वापसी करेंगे. आप उन्हें जितना नकारेंगे, वे उतनी ही दूर तक फैलेंगे. वे ताकत से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से टिके रहते हैं."

शेखर ने आगे कहा मैं शुरू में श्योर नहीं था कि क्या यह एपिसोड तब टेलीकास्ट किया जाना चाहिए जब देश में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के कारण उथल-पुथल मची हुई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि लेकिन उनका मानना ​​था कि देश के मौजूदा माहौल के बावजूद शो को जारी रखने की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि "शो जारी रहना चाहिए" और छात्रों को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ खड़े हैं.

ये भी पढ़ें:-'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'

और पढ़ें
Published at : 25 Jul 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Shekhar Suman Student Protest Shekhar Tonight
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन
'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन
टेलीविजन
नागिन 7' और 'बैटलग्राउंड' करते हुए 36 घंटे की शिफ्ट की, प्रियंका चाहर चौधरी का खुलासा, बोलीं- 'सिर्फ 40 मिनट की लेती थी नींद'
नागिन 7' और 'बैटलग्राउंड' करते हुए 36 घंटे की शिफ्ट की, प्रियंका चाहर चौधरी का खुलासा
टेलीविजन
Aanchal Singh Marriage Post: मोहित चावला संग शादी के बाद आंचल सिंह बोलीं- शादी से रिश्ते और प्यार बढ़ते हैं
मोहित चावला संग शादी के बाद आंचल सिंह बोलीं- शादी से रिश्ते और प्यार बढ़ते हैं
टेलीविजन
'ड्रग्स और कोकिन का यूज होता है...', टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स कल्चर पर नारायणी शास्त्री का चौंकाने वाला खुलासा
'ड्रग्स और कोकिन का यूज होता है...', टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स कल्चर पर नारायणी शास्त्री का चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन अगले आदेश तक बंद, CJP नेताओं की सरकार के साथ आज फिर बैठक
Live: दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन अगले आदेश तक बंद, CJP नेताओं की सरकार के साथ आज फिर बैठक
क्रिकेट
India vs Zimbabwe 2nd T20: सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, आकाश चोपड़ा ने प्लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा बयान
India vs Zimbabwe 2nd T20: सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, आकाश चोपड़ा ने प्लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
इंडिया
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
एग्रीकल्चर
किसान हरी भिंडी की जगह अपनाएं लाल भिंडी की खेती, बाजार में है खास डिमांड
किसान हरी भिंडी की जगह अपनाएं लाल भिंडी की खेती, बाजार में है खास डिमांड
टेक्नोलॉजी
Inverter Backup: घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें
घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget