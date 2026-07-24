राहा के लिए खास होने वाली हैं रणबीर कपूर की 'रामायण', पहली बार थिएटर में देखेंगी फिल्म

वहीं फिल्म के ट्रेलर रिलीज को टालने पर निर्माता नामित मल्होत्रा ने कहा, 'रामायण को पूरी दुनिया तक पहुंचने का मेरा सपना अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ पूरा होने जा रहा है. इसीलिए ट्रेलर को बाद में दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.'