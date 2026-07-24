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राहा के लिए खास होने वाली हैं रणबीर कपूर की 'रामायण', पहली बार थिएटर में देखेंगी फिल्म
Ranbir Kapoor on Raha: रणबीर कपूर की 'रामायण' राहा के लिए बहुत खास होगी क्योंकि वो पहली बार बड़े पर्दे पर इस पौराणिक कहानी को देखने वाली हैं. रणबीर अभी से ही राहा को फिल्म दिखाने के लिए उत्साहित हैं.
रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं. आज ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाना था, हालांकि मेकर्स ने इसे टाल दिया हैं. फिल्म में रणबीर भगवान श्री राम का किरदार निभायेंगे, जो उनके लिए बहुत खास और चुनौती से बाहर होने वाला हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी बेटी राहा को लेकर कहा कि वो पहली बार स्क्रीन पर ये फिल्म देखने वाली हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 10:37 PM (IST)
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