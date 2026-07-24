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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडराहा के लिए खास होने वाली हैं रणबीर कपूर की 'रामायण', पहली बार थिएटर में देखेंगी फिल्म

राहा के लिए खास होने वाली हैं रणबीर कपूर की 'रामायण', पहली बार थिएटर में देखेंगी फिल्म

Ranbir Kapoor on Raha: रणबीर कपूर की 'रामायण' राहा के लिए बहुत खास होगी क्योंकि वो पहली बार बड़े पर्दे पर इस पौराणिक कहानी को देखने वाली हैं. रणबीर अभी से ही राहा को फिल्म दिखाने के लिए उत्साहित हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jul 2026 10:37 PM (IST)
Ranbir Kapoor on Raha: रणबीर कपूर की 'रामायण' राहा के लिए बहुत खास होगी क्योंकि वो पहली बार बड़े पर्दे पर इस पौराणिक कहानी को देखने वाली हैं. रणबीर अभी से ही राहा को फिल्म दिखाने के लिए उत्साहित हैं.

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं. आज ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाना था, हालांकि मेकर्स ने इसे टाल दिया हैं. फिल्म में रणबीर भगवान श्री राम का किरदार निभायेंगे, जो उनके लिए बहुत खास और चुनौती से बाहर होने वाला हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी बेटी राहा को लेकर कहा कि वो पहली बार स्क्रीन पर ये फिल्म देखने वाली हैं.

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रणबीर ने कहा, 'मैं अपनी बेटी को ये फिल्म दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. यह उसकी पहली फिल्म होगी, जिसे वो बड़े पर्दे पर दिखेगी.'
रणबीर ने कहा, 'मैं अपनी बेटी को ये फिल्म दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. यह उसकी पहली फिल्म होगी, जिसे वो बड़े पर्दे पर दिखेगी.'
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रणबीर का कहना है कि रामायण जैसे कहानी बच्चों को दिखाना सबसे जरूरी है और यही समय राहा के लिए अच्छा है.'
रणबीर का कहना है कि रामायण जैसे कहानी बच्चों को दिखाना सबसे जरूरी है और यही समय राहा के लिए अच्छा है.'
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वहीं फिल्म के ट्रेलर रिलीज को टालने पर निर्माता नामित मल्होत्रा ने कहा, 'रामायण को पूरी दुनिया तक पहुंचने का मेरा सपना अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ पूरा होने जा रहा है. इसीलिए ट्रेलर को बाद में दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.'
वहीं फिल्म के ट्रेलर रिलीज को टालने पर निर्माता नामित मल्होत्रा ने कहा, 'रामायण को पूरी दुनिया तक पहुंचने का मेरा सपना अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ पूरा होने जा रहा है. इसीलिए ट्रेलर को बाद में दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.'
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इसके अलावा मेकर्स चाहते है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि फिल्म को हॉलीवुड की तरह इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया जाए. ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें.
इसके अलावा मेकर्स चाहते है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि फिल्म को हॉलीवुड की तरह इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया जाए. ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें.
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बता दें कि फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसका बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है और इसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं.
बता दें कि फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसका बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है और इसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं.
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फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर आएगा. वहीं दूसरा अगले साल दिवाली पर.
फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर आएगा. वहीं दूसरा अगले साल दिवाली पर.
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फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, सनी देओल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे.
फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, सनी देओल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे.
Published at : 24 Jul 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Raha Kapoor Ramayana Movie

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