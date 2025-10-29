गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल

एक्सप्लोरर
गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल
Priyanka Chopra Photos With Snake: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लोरिडा में अपने पति निक जोनस के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो गले में सांप लपेटकर पोज देती नजर आ रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा की अतरंगी तस्वीरों ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हाल ही में ग्लोबल आइकन ने अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देख सबकी आंखे फटी की फटी रह गई. गले में सांप लटकाकर हसीना के फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
बॉलीवुड
10 Photos
सुहाना खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में बिखेरती हैं ब्यूटी और एलीगेंस का जादू
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion