गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल

गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल

Priyanka Chopra Photos With Snake: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लोरिडा में अपने पति निक जोनस के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो गले में सांप लपेटकर पोज देती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Priyanka Chopra Photos With Snake: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लोरिडा में अपने पति निक जोनस के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो गले में सांप लपेटकर पोज देती नजर आ रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा की अतरंगी तस्वीरों ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हाल ही में ग्लोबल आइकन ने अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देख सबकी आंखे फटी की फटी रह गई. गले में सांप लटकाकर हसीना के फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों ने खलबली मचा दी है. हसीना ने गले में सांप लटका कर अलग–अलग पोज में अपनी तस्वीरों से सबका ध्यान खींच लिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस की साहस साफ नजर आ रहा है.
प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों ने खलबली मचा दी है. हसीना ने गले में सांप लटका कर अलग–अलग पोज में अपनी तस्वीरों से सबका ध्यान खींच लिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस की साहस साफ नजर आ रहा है.
बॉलीवुड की देसी गर्ल के पति निक जोनस भी उनके साथ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को देख फैंस का कहना है कि एक्ट्रेस के पति काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन प्रियंका चोपड़ा की इस बहादुरी की देख सभी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
बॉलीवुड की देसी गर्ल के पति निक जोनस भी उनके साथ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को देख फैंस का कहना है कि एक्ट्रेस के पति काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन प्रियंका चोपड़ा की इस बहादुरी की देख सभी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
कपल के इन खास पलों को नेटीजंस भी बहुत प्यार दे रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का ये क्यूट मोमेंट अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है.
कपल के इन खास पलों को नेटीजंस भी बहुत प्यार दे रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का ये क्यूट मोमेंट अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है.
फ्लोरिडा में टूर की तस्वीरों के अलावा भी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी दूसरी तस्वीरों से भी लोगों का ध्यान खींचा. पोस्ट की हुए बाकी के पिक्चर्स में प्रियंका चोपड़ा ने सांप की शेप का नेकपीस कैरी किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अपने आउटफिट के साथ इस यूनिक डिजाइन का ब्रेसलेट भी पेयर किया है.
फ्लोरिडा में टूर की तस्वीरों के अलावा भी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी दूसरी तस्वीरों से भी लोगों का ध्यान खींचा. पोस्ट की हुए बाकी के पिक्चर्स में प्रियंका चोपड़ा ने सांप की शेप का नेकपीस कैरी किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अपने आउटफिट के साथ इस यूनिक डिजाइन का ब्रेसलेट भी पेयर किया है.
अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ग्लोबल आइकन ने पिक्चर्स शेयर किया है जिसमें वो सांप को हाथ में लिए नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को देख कर लगता है प्रियंका चोपड़ा को सांपों से काफी लगाव है.
अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ग्लोबल आइकन ने पिक्चर्स शेयर किया है जिसमें वो सांप को हाथ में लिए नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को देख कर लगता है प्रियंका चोपड़ा को सांपों से काफी लगाव है.
ऐसे कई पिक्चर्स है जिसमें हसीना सांपों को कभी गले में लटकाए तो कभी हाथ में पकड़े हुए नजर आ रही हैं. प्रियंका चोपड़ा का ऐसा अंदाज देख फैंस भी काफी शॉक्ड नजर आ रहे हैं.
ऐसे कई पिक्चर्स है जिसमें हसीना सांपों को कभी गले में लटकाए तो कभी हाथ में पकड़े हुए नजर आ रही हैं. प्रियंका चोपड़ा का ऐसा अंदाज देख फैंस भी काफी शॉक्ड नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड की देसी गर्ल का ऐसा अंदाज फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है और यूजर्स उनकी पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात भी कर रहे हैं. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की फिल्म के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं.
बॉलीवुड की देसी गर्ल का ऐसा अंदाज फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है और यूजर्स उनकी पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात भी कर रहे हैं. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की फिल्म के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं.
Published at : 29 Oct 2025 10:30 PM (IST)
