हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री

Australia Squad For ICC T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 01 Jan 2026 11:00 AM (IST)
Australia Announced Their Squad For The ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड के ऐलान कर दिया है, जिसका कमान मिचेल मार्श संभालेंगे. टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार तीन नए खिलाड़ी खेलेंगे, जिसमें स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन, ऑलराउंडर कूपर कोनली और तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट शामिल हैं. इसके अलावा, टीम में ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे धाकड़ ऑलराउंडर को भी शामिल किया गया है जो कभी अपने खेल से बाजी पलट सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के टी20 स्क्वाड में पैट कमिंस की हुई वापसी

ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में टेस्ट और वनडे के कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है. उनके साथ जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी शामिल किया गया है, जबकि मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा भारतीय पिचों पर टीम की गेंदबाजी को और घातक बनाने का काम करेंगे. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत टीम का ऐलान किया है.

टी20 वर्ल्ड कप में कब है ऑस्ट्रेलिया का मैच

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप-बी में है. इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के अलावा श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरललैंड की टीम भी मौजूद है. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पहला मुकाबला 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अपने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम है, लेकिन उसे श्रीलंका और आयरलैंड से कड़ी टक्कर मिल सकती है. ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के साथ 16 फरवरी को होगा. टीम अपना आखिरी लीग मैच 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ खेलेगी. उससे पहले उसे 13 फरवरी को जिम्बाब्वे से भी भिड़ना है. बता दें कि इस बार टी20 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसे चार ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से दो टीमें सुपर-8 में पहुंचेगी और फिर नॉकआउट मुकाबला शुरू होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुन्हमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा.

Published at : 01 Jan 2026 10:58 AM (IST)
