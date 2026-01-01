एक्सप्लोरर
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स
ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया मैंने वो कैसे कर लिया या मैंने सोचा नहीं, बस अपने आप सब हो गया. असल में यह कोई जादू नहीं है. यह शरीर का जीवित रहने का सिस्टम है.
जब इंसान सामान्य जीवन जी रहा होता है, तब वह सोच-समझकर फैसले लेता है. क्या सही है, क्या गलत दिमाग हर बात पर विचार करता है.लेकिन जब अचानक जान पर बन आती है.जैसे कोई बड़ा हादसा, हमला, प्राकृतिक आपदा या अचानक मेडिकल इमरजेंसी, तब शरीर बिल्कुल अलग तरह से काम करने लगता है.ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया मैंने वो कैसे कर लिया या मैंने सोचा नहीं, बस अपने आप सब हो गया. असल में यह कोई जादू नहीं है. यह शरीर का जीवित रहने का सिस्टम है, जो खतरा महसूस होते ही खुद चालू हो जाता है. तो आइए जानते हैं ऐसे 7 चौंकाने वाले तथ्य, जो बताते हैं कि लाइफ और डेथ सिचुएशन में हमारा शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है.
1/7
2/7
Published at : 01 Jan 2026 10:19 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
महाराष्ट्र
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion