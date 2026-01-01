हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थलाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स

लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स

ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया मैंने वो कैसे कर लिया या मैंने सोचा नहीं, बस अपने आप सब हो गया. असल में यह कोई जादू नहीं है. यह शरीर का जीवित रहने का सिस्टम है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Jan 2026 10:19 AM (IST)
ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया मैंने वो कैसे कर लिया या मैंने सोचा नहीं, बस अपने आप सब हो गया. असल में यह कोई जादू नहीं है. यह शरीर का जीवित रहने का सिस्टम है.

जब इंसान सामान्य जीवन जी रहा होता है, तब वह सोच-समझकर फैसले लेता है. क्या सही है, क्या गलत दिमाग हर बात पर विचार करता है.लेकिन जब अचानक जान पर बन आती है.जैसे कोई बड़ा हादसा, हमला, प्राकृतिक आपदा या अचानक मेडिकल इमरजेंसी, तब शरीर बिल्कुल अलग तरह से काम करने लगता है.ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया मैंने वो कैसे कर लिया या मैंने सोचा नहीं, बस अपने आप सब हो गया. असल में यह कोई जादू नहीं है. यह शरीर का जीवित रहने का सिस्टम है, जो खतरा महसूस होते ही खुद चालू हो जाता है. तो आइए जानते हैं ऐसे 7 चौंकाने वाले तथ्य, जो बताते हैं कि लाइफ और डेथ सिचुएशन में हमारा शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है.

1/7
खतरा सामने आते ही दिमाग का सोचने वाला हिस्सा पीछे चला जाता है. उस समय शरीर यह नहीं सोचता कि क्या सही है या लोग क्या कहेंगे, दिमाग सिर्फ एक बात पर ध्यान देता है कैसे बचा जाए. इसीलिए लोग बिना सोचे कूद जाते हैं, भागने लगते हैं या किसी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं. यह सब अपने आप होता है, प्लान बनाकर नहीं.
खतरा सामने आते ही दिमाग का सोचने वाला हिस्सा पीछे चला जाता है. उस समय शरीर यह नहीं सोचता कि क्या सही है या लोग क्या कहेंगे, दिमाग सिर्फ एक बात पर ध्यान देता है कैसे बचा जाए. इसीलिए लोग बिना सोचे कूद जाते हैं, भागने लगते हैं या किसी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं. यह सब अपने आप होता है, प्लान बनाकर नहीं.
2/7
कई लोगों ने बताया है कि खतरनाक हालात में सब कुछ स्लो मोशन में होता हुआ लगता है या पूरी घटना झटके में खत्म हो जाती है. असल में उस समय दिमाग सामान्य से कहीं ज्यादा जानकारी एक साथ पकड़ रहा होता है. बाद में जब हम उन पलों को याद करते हैं, तो लगता है कि वह समय बहुत लंबा था.
कई लोगों ने बताया है कि खतरनाक हालात में सब कुछ स्लो मोशन में होता हुआ लगता है या पूरी घटना झटके में खत्म हो जाती है. असल में उस समय दिमाग सामान्य से कहीं ज्यादा जानकारी एक साथ पकड़ रहा होता है. बाद में जब हम उन पलों को याद करते हैं, तो लगता है कि वह समय बहुत लंबा था.
Published at : 01 Jan 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Health Life And Death Situation Body Response Body Auto Control

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
Avatar Fire And Ash BO Day 13: 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दूसरे बुधवार दिखाया दम, 150 करोड़ के हुई पार, जानें- 13 दिनों का कुल कलेक्शन
'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दूसरे बुधवार दिखाया दम, 150 करोड़ के हुई पार, जानें- 13 दिनों का कुल कलेक्शन
जनरल नॉलेज
कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?
कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?
लाइफस्टाइल
आलस को मानते हैं मानसिक बीमारी, जानें जापान की 7 आदतें जो लोगों को हमेशा रखती हैं एक्टिव
आलस को मानते हैं मानसिक बीमारी, जानें जापान की 7 आदतें जो लोगों को हमेशा रखती हैं एक्टिव
यूटिलिटी
रात के वक्त बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए तो क्या होगा, क्या रास्ते में उतार सकता है टीटीई?
रात के वक्त बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए तो क्या होगा, क्या रास्ते में उतार सकता है टीटीई?
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget