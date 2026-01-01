लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स

खतरा सामने आते ही दिमाग का सोचने वाला हिस्सा पीछे चला जाता है. उस समय शरीर यह नहीं सोचता कि क्या सही है या लोग क्या कहेंगे, दिमाग सिर्फ एक बात पर ध्यान देता है कैसे बचा जाए. इसीलिए लोग बिना सोचे कूद जाते हैं, भागने लगते हैं या किसी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं. यह सब अपने आप होता है, प्लान बनाकर नहीं.