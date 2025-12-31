हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान की बहनें हुईं सजधज कर तैयार, मां ने भी लगाई हाथों में मेहंदी, देखें इनसाइड फोटोज

सलमान खान की बहनें हुईं सजधज कर तैयार, मां ने भी लगाई हाथों में मेहंदी, देखें इनसाइड फोटोज

Salman Khan's Family Mehendi Party: सेलेब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने सलमान खान की फैमिली के साथ फोटोज शेयर की हैं. इनमें भाईजान की फैमिली की लेडीज हाथों पर मेहंगी लगवाती नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 10:26 PM (IST)
Salman Khan's Family Mehendi Party: सेलेब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने सलमान खान की फैमिली के साथ फोटोज शेयर की हैं. इनमें भाईजान की फैमिली की लेडीज हाथों पर मेहंगी लगवाती नजर आईं.

बॉलीवुड मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सालों से वो सेलेब्स के इंपॉर्टेंट इवेंट को खास बनाती आ रही हैं. अब मेंहदी आर्टिस्ट ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें सलमान खान की बहनों और उनकी मां सलमा खान को मेंहदी फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है.

वीणा नागदा को मेंहदी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. अब हाल ही में वीणा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की हैं जहां उन्हें सलमान खान की फैमिली के साथ देखा जा सकता है.
वीणा नागदा को मेंहदी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. अब हाल ही में वीणा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की हैं जहां उन्हें सलमान खान की फैमिली के साथ देखा जा सकता है.
भाईजान की दोनों बहनों अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता शर्मा संग मेंहदी आर्टिस्ट ने जमकर पोज दिए हैं. इस मेंहदी फंक्शन की तस्वीरें अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस को भी खान परिवार की लेडीज का ये अंदाज पसंद आ रहा है.
भाईजान की दोनों बहनों अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता शर्मा संग मेंहदी आर्टिस्ट ने जमकर पोज दिए हैं. इस मेंहदी फंक्शन की तस्वीरें अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस को भी खान परिवार की लेडीज का ये अंदाज पसंद आ रहा है.
Published at : 31 Dec 2025 10:22 PM (IST)
Arpita Khan Sharma Salma Khan Veena Nagda SALMAN KHAN

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
इंडिया
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Weak Rupee से Bond Market हिला, पर 2026 बन सकता है Game Changer| Paisa Live
Weak Rupee से Bond Market हिला, पर 2026 बन सकता है Game Changer| Paisa Live
Bollywood News: इश्क़, दर्द और धुनों की उड़ान: मोहित सूरी की ‘सियारा’ ने जीता दिल
YRKKH: Abhira बनी Santa, क्या पूरा होगा Poddar Firm का सपना?
Bangladesh निकला झूठा! Hadi के 'हत्यारे' ने VIRAL VIDEO में खोली पोल | ABPLIVE

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
