Birthday Special: बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर 1 जनवरी को 75 साल के हो जाएंगे. इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं उनकी पर्सनल लाइफ का एक भावुक और दिल छू लेने वाला किस्सा.
नाना पाटेकर सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समाजसेवी कामों के लिए भी बहुत मशहूर हैं. नाना ने हमेशा अपने खास पलों का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया है. वह एक उम्दा अभिनेता होने के साथ-साथ एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो हमेशा समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 06:53 PM (IST)
रंगाई-पुताई करने वाले ने जब फिल्मों में रखा कदम, बनाई करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों रहने लगे एकदम सिंपल?
