रंगाई-पुताई करने वाले ने जब फिल्मों में रखा कदम, बनाई करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों रहने लगे एकदम सिंपल?

करियर के शुरुआती दिनों में नाना ने छोटी-छोटी भूमिकाएं की थी लेकिन 1989 में 'परिंदा' फिल्म से उन्हें पहचान मिली. इसके बाद प्रहार,खामोशी: द म्यूजिकल, क्रान्तिवीर ,वेलकम , नटसम्राट ,अपहरण ,अब तक छप्पन, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्में की. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया. वहीं ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन की थीं.