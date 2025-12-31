हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रंगाई-पुताई करने वाले ने जब फिल्मों में रखा कदम, बनाई करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों रहने लगे एकदम सिंपल?

Birthday Special: बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर 1 जनवरी को 75 साल के हो जाएंगे. इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं उनकी पर्सनल लाइफ का एक भावुक और दिल छू लेने वाला किस्सा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 06:53 PM (IST)
नाना पाटेकर सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समाजसेवी कामों के लिए भी बहुत मशहूर हैं. नाना ने हमेशा अपने खास पलों का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया है. वह एक उम्दा अभिनेता होने के साथ-साथ एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो हमेशा समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं.

1/7
नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में की थी. उनकी पहली फिल्म 'गालि गालिचा' जो एक मराठी फिल्म थी. एक्टिंग की दुनिया में नाना का सफर करीब 45 साल का है. इन सालों में उन्होंने करीब 70 से अधिक फिल्मों में काम किया. हिंदी और मराठी के अलावा अन्य भाषाओं की भी फिल्में शामिल हैं.
2/7
करियर के शुरुआती दिनों में नाना ने छोटी-छोटी भूमिकाएं की थी लेकिन 1989 में 'परिंदा' फिल्म से उन्हें पहचान मिली. इसके बाद प्रहार,खामोशी: द म्यूजिकल, क्रान्तिवीर ,वेलकम , नटसम्राट ,अपहरण ,अब तक छप्पन, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्में की. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया. वहीं ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन की थीं.
Published at : 31 Dec 2025 06:53 PM (IST)
Birthday Nana Patekar

