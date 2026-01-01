कृति ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- और यह 2025 को अलविदा. इस साल ने मुझे सिखाया कि ग्रोथ शोर-शराबे वाली नहीं होती, यह शांत, लगातार और बहुत पर्सनल होती है. मैंने ऐसी कहानियां जीं जिन्होंने मुझे चुनौती दी, जब मुझे सांस लेने की जरूरत थी तो मैंने ब्रेक लिया और सीखा कि आराम उतना ही ज़रूरी है जितनी कि मजबूती.