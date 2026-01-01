एक्सप्लोरर
Kriti Sanon Recap 2025: कृति सेनन ने फैंस को दिखाई 2025 की झलक, बॉयफ्रेंड कबीर बहिला भी आए नजर
Kriti Sanon Recap 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उन्होंने साल 2025 की झलक फैंस को दिखाई है जिसमें उनके बॉयफ्रेंड भी नजर आए हैं.
बॉलीवुड सेलेब्स के लिए साल 2025 बहुत खास रहा है. उन्होंने अपने इस साल की झलकें फैंस को दिखाई हैं. कृति सेनन ने ढेर सारी फोटोज और वीडियो शेयर करके साल 2025 की झलक फैंस को दिखाई. जिसमें एक फोटो ने सबका ध्यान खींच लिया है.
Published at : 01 Jan 2026 09:07 AM (IST)
बॉलीवुड
