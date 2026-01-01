हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया की इस सिटी को क्यों कहा जाता था पापों का शहर, यहां के लोगों को कैसे मिली थी 'सजा'?

दुनिया की इस सिटी को क्यों कहा जाता था पापों का शहर, यहां के लोगों को कैसे मिली थी 'सजा'?

बहुत कम लोग जानते हैं कि लास वेगास से सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक और शहर था, जिसे उससे भी ज्यादा बदनाम माना जाता था. इस शहर की कहानी डरावनी और चौंकाने वाली है.

01 Jan 2026 10:15 AM (IST)
बहुत कम लोग जानते हैं कि लास वेगास से सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक और शहर था, जिसे उससे भी ज्यादा बदनाम माना जाता था. इस शहर की कहानी डरावनी और चौंकाने वाली है.

आज जब पापों का शहर कहा जाता है, तो सबसे पहले लास वेगास का नाम दिमाग में आता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लास वेगास से सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक और शहर था, जिसे उससे भी ज्यादा बदनाम माना जाता था. उस शहर का नाम था पोर्ट रॉयल (Port Royal), जो आज के जमैका में स्थित था. इस शहर की कहानी इतनी डरावनी और चौंकाने वाली है कि लोग इसे भगवान की चेतावनी और पापों की सजा से जोड़कर देखते हैं.

17वीं शताब्दी में पोर्ट रॉयल ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत ही अमीर बंदरगाह शहर था. यह शहर व्यापार, सोना-चांदी और समुद्री जहाजों का बड़ा केंद्र था. दूर-दूर से व्यापारी, नाविक और सैनिक यहां आते थे. लेकिन धन और ताकत के साथ-साथ यहां गलत कामों की भरमार भी बढ़ती गई.
पोर्ट रॉयल में उस समय हर गली में शराबखाने थे, जुआ खुलेआम खेला जाता था., वेश्यावृत्ति आम बात थी, चोरी, हिंसा और अपराध रोज होते थे. कहा जाता है कि यहां हर 10 लोगों पर एक शराबखाना था. इसी कारण लोग इसे धरती का सबसे पापी शहर या दुनिया का सबसे बदनाम शहर कहने लगे.
