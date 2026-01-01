एक्सप्लोरर
दुनिया की इस सिटी को क्यों कहा जाता था पापों का शहर, यहां के लोगों को कैसे मिली थी 'सजा'?
बहुत कम लोग जानते हैं कि लास वेगास से सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक और शहर था, जिसे उससे भी ज्यादा बदनाम माना जाता था. इस शहर की कहानी डरावनी और चौंकाने वाली है.
आज जब पापों का शहर कहा जाता है, तो सबसे पहले लास वेगास का नाम दिमाग में आता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लास वेगास से सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक और शहर था, जिसे उससे भी ज्यादा बदनाम माना जाता था. उस शहर का नाम था पोर्ट रॉयल (Port Royal), जो आज के जमैका में स्थित था. इस शहर की कहानी इतनी डरावनी और चौंकाने वाली है कि लोग इसे भगवान की चेतावनी और पापों की सजा से जोड़कर देखते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 10:15 AM (IST)
6 Photos
