सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल

सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल

Khushi Mukherjee Life: खुशी मुखर्जी अक्सर ही अपने बेबाक बयान और अटपटे कपड़ों की वजह से चर्चा में रहती हैं. सूर्यकुमार यादव को लेकर मचे विवाद से पहले भी एक्ट्रेस पहले भी विवादों में रह चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 09:11 PM (IST)
Khushi Mukherjee Life: खुशी मुखर्जी अक्सर ही अपने बेबाक बयान और अटपटे कपड़ों की वजह से चर्चा में रहती हैं. सूर्यकुमार यादव को लेकर मचे विवाद से पहले भी एक्ट्रेस पहले भी विवादों में रह चुकी हैं.

खुशी मुखर्जी और विवादों का पुराना नाता है. प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा हसीना अपने बेबाक अंदाज और विवादों के वजह से चर्चा में रहती हैं. अक्सर उन्हें अपने ड्रेसिंग को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता रहा है.

1/7
शोबिज इंडस्ट्री में खुशी मुखर्जी का भी बड़ा नाम है. स्प्लिट्सविला 10 का हिस्सा बन उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया. इन दिनों एक्ट्रेस सूर्यकुमार यादव मामले को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.
शोबिज इंडस्ट्री में खुशी मुखर्जी का भी बड़ा नाम है. स्प्लिट्सविला 10 का हिस्सा बन उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया. इन दिनों एक्ट्रेस सूर्यकुमार यादव मामले को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.
2/7
अदाकारा ने क्रिकेटर पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें लगातार मैसेज करते थे और उनके पीछे पड़े रहते हैं. इसके बाद से एक्ट्रेस को सूर्यकुमार यादव के फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खुशी मुखर्जी का नाम विवादों में छाया है.
अदाकारा ने क्रिकेटर पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें लगातार मैसेज करते थे और उनके पीछे पड़े रहते हैं. इसके बाद से एक्ट्रेस को सूर्यकुमार यादव के फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खुशी मुखर्जी का नाम विवादों में छाया है.
Published at : 31 Dec 2025 09:00 PM (IST)
SOCIETY SURYA KUMAR YADAV Khushi Mukherjee

ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
