सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल

अदाकारा ने क्रिकेटर पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें लगातार मैसेज करते थे और उनके पीछे पड़े रहते हैं. इसके बाद से एक्ट्रेस को सूर्यकुमार यादव के फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खुशी मुखर्जी का नाम विवादों में छाया है.