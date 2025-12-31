एक्सप्लोरर
सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल
Khushi Mukherjee Life: खुशी मुखर्जी अक्सर ही अपने बेबाक बयान और अटपटे कपड़ों की वजह से चर्चा में रहती हैं. सूर्यकुमार यादव को लेकर मचे विवाद से पहले भी एक्ट्रेस पहले भी विवादों में रह चुकी हैं.
खुशी मुखर्जी और विवादों का पुराना नाता है. प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा हसीना अपने बेबाक अंदाज और विवादों के वजह से चर्चा में रहती हैं. अक्सर उन्हें अपने ड्रेसिंग को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता रहा है.
1/7
2/7
Published at : 31 Dec 2025 09:00 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल
बॉलीवुड
7 Photos
कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी
बॉलीवुड
7 Photos
रंगाई-पुताई करने वाले ने जब फिल्मों में रखा कदम, बनाई करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों रहने लगे एकदम सिंपल?
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा आडवाणी का Recap 2025, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग दिखीं रोमांटिक, नए साल के लिए कही ये बात
बॉलीवुड
7 Photos
बर्फबारी और कड़कती ठंड में बिकिनी पहन इतराईं एक्ट्रेस, बर्फीले पूल में डूबकर दिए ऐसे-ऐसे पोज
बॉलीवुड
7 Photos
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कई IPS अधिकारियों को नए साल का तोहफा! योगी सरकार ने किया प्रमोट, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
चेहरे पर स्पाइडर नेट पेंट, अनुष्का शर्मा संग दिए पोज... विराट कोहली ने यूं किया नए साल का वेलकम
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल
बॉलीवुड
7 Photos
कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion