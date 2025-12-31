हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया

Dhurandhar Box Office Records: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को रिलीज हुए 26 दिन हो गए हैं और इन 26 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 31 Dec 2025 10:17 PM (IST)
रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स में अब तक छाई हुई है. 26 दिनों बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. यहां हम आपको 'धुरंधर' के 7 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे हैं.

'धुरंधर' के प्रोडक्शन हाउस जियो प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के ऐतिहासिक कलेक्शन की लिस्ट शेयर की है. इससे ये साबित होता है कि साल 2025 रणवीर सिंह की फिल्म के ही नाम रहा.
'धुरंधर' ने महज 15 दिनों में 500 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी. इसी के साथ ये 500 करोड़ क्लब में सबसे तेजी से शामिल होने वाली फिल्म बन गई.
Published at : 31 Dec 2025 10:00 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Box Office Records

