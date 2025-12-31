अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन

लेकिन हर न्यूज चैनल और न्यूज पेपर में इस कपल की एक ही फोटो छपी. ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक ही शादी की फोटो वायरल हुई. माना जाता है कि उसी समय से पैपराजी का ट्रेंड भी शुरू हुआ.