कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी

विद्या बालन करीब 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इन 20 सालों में उन्होंने करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वो एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर पहचानी जाती हैं. उन्होंने हमेशा अपनी फिल्में और किरदार खुद चुने हैं ना कि किसी ट्रेंड या शॉर्टकट को अपनाया.