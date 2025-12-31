हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी

Vidya Balan Birthday: 47 साल की होने जा रहीं विद्या बालन का बॉलीवुड में ओहदा किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं. हालांकि, इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्हें संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Vidya Balan Birthday: 47 साल की होने जा रहीं विद्या बालन का बॉलीवुड में ओहदा किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं. हालांकि, इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्हें संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ा था.

विद्या बालन का बॉलीवुड सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. एक समय था जब वह अपनी बॉडी को लेकर बॉडी शेमिंग का शिकार थीं और खुद से नफरत करती थीं. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कुछ बेमानी तानों ने उनकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

विद्या बालन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्मों ने बॉलीवुड में एक नया रंग जोड़ा. उनका करियर बहुत ही प्रेरणादायक है.उन्होंने खुद को साबित किया कि एक अभिनेत्री को सिर्फ सुंदर दिखने की बजाय एक्टिंग में भी दम होना चाहिए.
विद्या बालन करीब 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इन 20 सालों में उन्होंने करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वो एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर पहचानी जाती हैं. उन्होंने हमेशा अपनी फिल्में और किरदार खुद चुने हैं ना कि किसी ट्रेंड या शॉर्टकट को अपनाया.
Published at : 31 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Vidya Balan Vidya Balan Birthday

