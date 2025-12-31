एक्सप्लोरर
कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी
Vidya Balan Birthday: 47 साल की होने जा रहीं विद्या बालन का बॉलीवुड में ओहदा किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं. हालांकि, इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्हें संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ा था.
विद्या बालन का बॉलीवुड सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. एक समय था जब वह अपनी बॉडी को लेकर बॉडी शेमिंग का शिकार थीं और खुद से नफरत करती थीं. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कुछ बेमानी तानों ने उनकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.
1/7
2/7
Published at : 31 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Tags :Vidya Balan Vidya Balan Birthday
बॉलीवुड
7 Photos
कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी
बॉलीवुड
7 Photos
रंगाई-पुताई करने वाले ने जब फिल्मों में रखा कदम, बनाई करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों रहने लगे एकदम सिंपल?
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा आडवाणी का Recap 2025, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग दिखीं रोमांटिक, नए साल के लिए कही ये बात
बॉलीवुड
7 Photos
बर्फबारी और कड़कती ठंड में बिकिनी पहन इतराईं एक्ट्रेस, बर्फीले पूल में डूबकर दिए ऐसे-ऐसे पोज
बॉलीवुड
7 Photos
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं विद्या बालन, फिर एक मौके ने बदली पूरी जिंदगी, लगाई हिट फिल्मों की झड़ी
बॉलीवुड
7 Photos
रंगाई-पुताई करने वाले ने जब फिल्मों में रखा कदम, बनाई करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों रहने लगे एकदम सिंपल?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion