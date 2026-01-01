दुनियाभर में आज लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स तक फैंस को बधाई देने में लगे हुए हैं. अब टीवी एक्ट्रेस मधुरिमा तुली एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं. मधुरिमा ने अपने खास अंदाज में फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं.

उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में जमानेके नाम एक बेहद प्यारा पैगाम दिया. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस को शुभकामनाएं दीं. एक्ट्रेस के पोस्ट पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं. मधुरिमा तुली अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

इस अंदाज में एक्ट्रेस ने दी नए साल की बधाई

नए साल के इस मैसेज में उन्होंने दुनिया को एक बड़ी सीख भी दी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा,'आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये साल आपके लिए बहुत सारा प्यार, खुशी और सफलता ले कर आए.' आप सभी को बहुत प्यार और हैप्पी न्यू ईयर. मधुरिया का ये बयान काफी चर्चा में बना हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Madhurima Tuli (@madhurimatuli)

उन्होंने हमेशा अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव का सामना मजबूती से किया है. एक्ट्रेस ने चंद्रकांता सीरियल से घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाई. फैंस उनके राजसी लुक और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था.

इसके अलावा उन्हें बिग बॉस और नच बलिए जैसे रिएलिटी शोज में देखा गया. मधुरिमा पिछले कुछ वक्त से ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव हैं और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रही हैं. एक्ट्रेस को लोग बेहद पसंद करते हैं. वहीं, चंद्रकांता में उनकी एक्टिंग आज भी लोग याद करते हैं.

मधुरिमा बेशक किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग के साथ-साथ ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

ये भी पढ़ें:-'द केरला स्टोरी 2' कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से टकराएगी फिल्म, जानें रिलीज डेट