बर्फबारी और कड़कती ठंड में बिकिनी पहन इतराईं एक्ट्रेस, बर्फीले पूल में डूबकर दिए ऐसे-ऐसे पोज

बर्फबारी और कड़कती ठंड में बिकिनी पहन इतराईं एक्ट्रेस, बर्फीले पूल में डूबकर दिए ऐसे-ऐसे पोज

Aahana Kumra Pics: एक्ट्रेस अहाना कुमरा इन दिनों विदेश में वेकेशन मना रही हैं. इस बीच उन्होंने बर्फीली वादियों के बीच से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस बिकिनी पहनकर पोज देती नजर आ रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 31 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Aahana Kumra Pics: एक्ट्रेस अहाना कुमरा इन दिनों विदेश में वेकेशन मना रही हैं. इस बीच उन्होंने बर्फीली वादियों के बीच से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस बिकिनी पहनकर पोज देती नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस अहाना कुमरा जॉर्जिया की कड़कड़ाती ठंड में न्यू ईयर वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. बर्फीले पहाड़ और ठंडे पूल से एक्ट्रेस ने अपनी सिजलिंग फोटोज शेयर की हैं. ठिठुरती ठंड में एक्ट्रेस का बिकिनी अवतार हर किसी को हैरान कर रहा है.

1/7
अहाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रिप की फोटोज पोस्ट की हैं. इनमें वो बर्फबारी के बीच बिकिनी पहने नजर आ रही हैं.
अहाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रिप की फोटोज पोस्ट की हैं. इनमें वो बर्फबारी के बीच बिकिनी पहने नजर आ रही हैं.
2/7
पिंक कलर की बिकिनी पहने एक्ट्रेस को पूल साइड बैठे देखा जा सकता है. यहां अहाना स्नोफॉल को महसूस करती नजर आ रही हैं.
पिंक कलर की बिकिनी पहने एक्ट्रेस को पूल साइड बैठे देखा जा सकता है. यहां अहाना स्नोफॉल को महसूस करती नजर आ रही हैं.
Published at : 31 Dec 2025 04:29 PM (IST)
Georgia Aahana Kumra New Year 2026 Aahana Kumra Pics

बॉलीवुड फोटो गैलरी

ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
