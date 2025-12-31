एक्सप्लोरर
बर्फबारी और कड़कती ठंड में बिकिनी पहन इतराईं एक्ट्रेस, बर्फीले पूल में डूबकर दिए ऐसे-ऐसे पोज
Aahana Kumra Pics: एक्ट्रेस अहाना कुमरा इन दिनों विदेश में वेकेशन मना रही हैं. इस बीच उन्होंने बर्फीली वादियों के बीच से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस बिकिनी पहनकर पोज देती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस अहाना कुमरा जॉर्जिया की कड़कड़ाती ठंड में न्यू ईयर वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. बर्फीले पहाड़ और ठंडे पूल से एक्ट्रेस ने अपनी सिजलिंग फोटोज शेयर की हैं. ठिठुरती ठंड में एक्ट्रेस का बिकिनी अवतार हर किसी को हैरान कर रहा है.
Published at : 31 Dec 2025 04:29 PM (IST)
