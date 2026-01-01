महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. इस बीच पुणे नगर निगम से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है. पुणे मुनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का एबी फॉर्म फाड़कर निगल जाने का मामला सामने आया है. इस आरोप में शिवसेना के ही प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

मामला धनकावाड़ी सहकारनगर वार्ड कार्यालय में हुई है. बाद में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले (34) के खिलाफ भारती विद्यापीठ थाने में मामला दर्ज किया गया.

तीखी बहस के बाद फॉर्म निगल गए शिवसेना नेता

दरअसल, पुणे शहर की वार्ड संख्या 34 में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना के दो उम्मीदवारों को एबी फॉर्म जारी किए गए थे. इसी बात को लेकर शिवसेना के उम्मीदवारों कांबले और मच्छिंद्र धवले के बीच तीखी बहस हुई.

पुलिस ने बताया कि बहस के दौरान कांबले ने कथित तौर पर धवले के एबी फॉर्म छीन लिए, उन्हें फाड़ दिया और निगल लिया. चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए मामला दर्ज किया गया है. हम मामले की जांच की जा रही है.

15 जनवरी को महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव

मालूम हो, पुणे नगर निगम समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव होगा. इस चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार एबी फॉर्म भरते हैं. फॉर्म ए और बी आवश्यक दस्तावेज हैं जिनके तहत कोई राजनीतिक दल किसी व्यक्ति को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करता है.