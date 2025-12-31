कियारा आडवाणी का Recap 2025, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग दिखीं रोमांटिक, नए साल के लिए कही ये बात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकियारा आडवाणी का Recap 2025, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग दिखीं रोमांटिक, नए साल के लिए कही ये बात

Kiara Advani's Latest Photos: कियारा आडवाणी ने न्यू ईयर से पहले पोस्ट शेयर किया है. फैमिली संग अपने स्पेशल मोमेंट्स की झलकियां पेश करते हुए एक्ट्रेस ने 2025 के लिए अपना आभार व्यक्त किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 05:32 PM (IST)
कियारा आडवाणी के लिए 2025 कई मायनों में खास रहा. इस साल उन्होंने अपनी बेटी सरायाह का इस दुनिया में वेलकम किया, साथ ही मेट गाला इवेंट में अपना पहला कदम भी रहा. इन्हों पलो को याद करते हुए अदाकारा ने न्यू ईयर के पहले ग्रेटीट्यूड पोस्ट शेयर किया है.

नए साल से पहले कियारा आडवाणी ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. सोशल मीडिया पर उनके इन स्पेशल मूमेंट्स की अनसीन तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और अब फैंस भी इसी की चर्चा कर रहे हैं.
अदाकारा ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग कई रोमांटिक फोटोजज शेयर की हैं. इसमें दोनों अपने रोमेंटिक वेकेशन को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने 2025 के लिए अपना आभार जाहिर किया है.
Published at : 31 Dec 2025 05:28 PM (IST)
Siddharth Malhotra Kiara Advani War 2

