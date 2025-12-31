एक्सप्लोरर
कियारा आडवाणी का Recap 2025, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग दिखीं रोमांटिक, नए साल के लिए कही ये बात
Kiara Advani's Latest Photos: कियारा आडवाणी ने न्यू ईयर से पहले पोस्ट शेयर किया है. फैमिली संग अपने स्पेशल मोमेंट्स की झलकियां पेश करते हुए एक्ट्रेस ने 2025 के लिए अपना आभार व्यक्त किया है.
कियारा आडवाणी के लिए 2025 कई मायनों में खास रहा. इस साल उन्होंने अपनी बेटी सरायाह का इस दुनिया में वेलकम किया, साथ ही मेट गाला इवेंट में अपना पहला कदम भी रहा. इन्हों पलो को याद करते हुए अदाकारा ने न्यू ईयर के पहले ग्रेटीट्यूड पोस्ट शेयर किया है.
