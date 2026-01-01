साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों को महंगाई का करारा झटका लगा है. नए साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है. 1 जनवरी 2026 से देशभर में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 111 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत सभी बड़े शहरों में नई कीमतें लागू हो गई हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

1 जनवरी से लागू हुए LPG सिलेंडर के नए दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई दरें लागू कर दी हैं. कीमतों में यह बढ़ोतरी सीधे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर असर डालने वाली मानी जा रही है.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कितने बढ़े दाम

नई दरों के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलेंडर अब 1580.50 रुपये की जगह 1691.50 रुपये में मिलेगा. कोलकाता में इसकी कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1795 रुपये हो गई है. मुंबई में पहले 1531.50 रुपये का मिलने वाला सिलेंडर अब 1642.50 रुपये का हो गया है. वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1739.50 रुपये से बढ़ाकर 1849.50 रुपये कर दी गई है.

दिसंबर में सस्ता हुआ था कमर्शियल सिलेंडर

गौरतलब है कि इससे पहले 1 दिसंबर 2025 को कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी. उस दौरान दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपये, जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये तक की राहत दी गई थी.

नवंबर में भी घटे थे दाम

इतना ही नहीं, नवंबर 2025 की पहली तारीख को भी 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम कम किए गए थे. उस समय दिल्ली में कीमत 1595.50 रुपये से घटाकर 1590 रुपये, कोलकाता में 1700.50 रुपये से घटाकर 1694 रुपये, मुंबई में 1547 रुपये से घटाकर 1542 रुपये और चेन्नई में 1754.50 रुपये से घटाकर 1750 रुपये कर दी गई थी.

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

जहां एक ओर कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं. 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें अप्रैल 2025 के स्तर पर ही कायम हैं.

आपके शहर में घरेलू सिलेंडर की मौजूदा कीमत

फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852 रुपये और चेन्नई में 868 रुपये में मिल रहा है. नए साल की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से खाने-पीने और अन्य सेवाओं के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.