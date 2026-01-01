Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से जंग जारी है, लेकिन अब तक दोनों के बीच सीजफायर को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है. युद्ध की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. बीते सोमवार को रूस ने यूक्रेन की तरफ इशारा करते हुए दावा किया था कि पुतिन के आवास पर तबाही मचाने के लिए 91 ड्रोन भेजे गए थे.

यूक्रेन ने इस अटैक की बात को झूठा करार दिया था और रूस से सबूतों की मांग की थी. वहीं, अब पुतिन की ओर से उनके आवास पर हुए अटैक का सबूत दुनिया के सामने रख गया है.

रूस ने पेश किए वीडियो सबूत

रूस के रक्षा मंत्रालय ने व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए अटैक के सबूत के तौर पर एक फुटेज जारी किया है, जिसमें बर्फ से ढके जंगली इलाके में एक क्षतिग्रस्त ड्रोन पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. इसे लेकर रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन भेजकर उत्तर-पश्चिमी रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति पुतिन के गुप्त और सुरक्षित आवास को निशाना बनाया. हालांकि इस ड्रोन अटैक को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया और ज्यादातर ड्रोन मार गिराए गए. बता दें कि ये घटना 28-29 दिसंबर रात की बताई जा रही है.

मॉस्को ने आतंकवादी घटना माना

मॉस्को ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया है और इस अटैक को पुतिन पर व्यक्तिगत हमला माना है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसके जवाब में चेतावनी भी दी है. वॉर्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि यूक्रेन के अंदर बदला लेने के लिए टारगेट का चयन पहले ही कर लिया गया है. उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

यूक्रेन की तरफ से इन आरोपों को झूठा करार करते हुए सबूत मांगे गए थे. यूक्रेन ने कहा था कि रूस सबूत इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि कोई अटैक हुआ ही नहीं है. बता दें कि ये सारा बवाल ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के कई देश मिलकर रूस-यूक्रेन के बीच शांति करवाने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने ये दावा तक कर डाला है कि शांति समझौता 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है.

