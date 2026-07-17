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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'उम्र कोई मायने नहीं रखती है...', 10 साल छोटे निक जोनस से शादी पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया बयान

'उम्र कोई मायने नहीं रखती है...', 10 साल छोटे निक जोनस से शादी पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया बयान

Priyanka Chopra Statement: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच करीब 10 साल का अंतर है. इसके बावजूद दोनों की जोड़ी फैंस को पसंद आती है. इसी बीच प्रियंका ने एज गैप को लेकर खुलकर बात की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Priyanka Chopra Statement: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच करीब 10 साल का अंतर है. इसके बावजूद दोनों की जोड़ी फैंस को पसंद आती है. इसी बीच प्रियंका ने एज गैप को लेकर खुलकर बात की है.

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं. दोनों के बीच प्यार के साथ-साथ दोस्ती भी है, जो उनके शादीशुदा जिंदगी को खास बनाती हैं. हालांकि निक की उम्र प्रियंका से 10 साल छोटी है, इसके बाद भी उनका बॉन्ड कई फैंस को इंस्पायर करता है. इसी बीच प्रियंका ने अपनी शादी और एज गैप को लेकर खुलकर बात की है.

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हाल ही में प्रियंका, जोनस ब्रदर्स के पॉडकास्ट में पहुंचीं, जहां किसी ने एक्ट्रेस को अपनी लव लाइफ के बारे में बताया और सवाल किए.
हाल ही में प्रियंका, जोनस ब्रदर्स के पॉडकास्ट में पहुंचीं, जहां किसी ने एक्ट्रेस को अपनी लव लाइफ के बारे में बताया और सवाल किए.
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उन्होंने पूछा कि 'मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे एक साल का छोटा है, लेकिन मुझे हमेशा बड़े उम्र के लड़के पसंद आए हैं. मुझे कोई टिप्स दीजिए, जिससे मैं छोटे पार्टनर के साथ कॉन्फिडेंट हो सकूं.'
उन्होंने पूछा कि 'मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे एक साल का छोटा है, लेकिन मुझे हमेशा बड़े उम्र के लड़के पसंद आए हैं. मुझे कोई टिप्स दीजिए, जिससे मैं छोटे पार्टनर के साथ कॉन्फिडेंट हो सकूं.'
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इस पर प्रियंका ने बहुत ही सादगी से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा, 'जब लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है, जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक है, तो उम्र मायने नहीं रखती हैं.'
इस पर प्रियंका ने बहुत ही सादगी से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा, 'जब लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है, जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक है, तो उम्र मायने नहीं रखती हैं.'
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उन्होंने आगे कहा कि 'आपने जो सवाल पूछा, उसे मैं समझती हूं क्योंकि किसी जब किसी के साथ लाइफ बिताने का फैसला करते है, तो पार्टनर को लेकर कई सवाल मन में आते हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि 'आपने जो सवाल पूछा, उसे मैं समझती हूं क्योंकि किसी जब किसी के साथ लाइफ बिताने का फैसला करते है, तो पार्टनर को लेकर कई सवाल मन में आते हैं.'
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बता दें कि प्रियंका और निक की लव स्टोरी 2016 में एक मैसेज से शुरू हुई थी. उनके बीच 10 साल का अंतर है और करीब डेढ़ साल बाद दोनों ने डेट करना शुरू किया.
बता दें कि प्रियंका और निक की लव स्टोरी 2016 में एक मैसेज से शुरू हुई थी. उनके बीच 10 साल का अंतर है और करीब डेढ़ साल बाद दोनों ने डेट करना शुरू किया.
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इसके बाद 2018 में दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन परंपराओं के साथ शादी कर ली और 2022 में अपनी बेटी मालती मैरी का स्वागत किया.
इसके बाद 2018 में दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन परंपराओं के साथ शादी कर ली और 2022 में अपनी बेटी मालती मैरी का स्वागत किया.
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जहां निक एक बेहतरीन सिंगर हैं, वहीं प्रियंका बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है, जिन्होंने ग्लोबल में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली है.
जहां निक एक बेहतरीन सिंगर हैं, वहीं प्रियंका बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है, जिन्होंने ग्लोबल में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली है.
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भले ही वो कई सालों से बॉलीवुड में दूर है, लेकिन वो जल्द ही साउथ की फिल्म 'वाराणसी में महेश बाबू के साथ नजर आएंगी.
भले ही वो कई सालों से बॉलीवुड में दूर है, लेकिन वो जल्द ही साउथ की फिल्म 'वाराणसी में महेश बाबू के साथ नजर आएंगी.
Published at : 17 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra

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