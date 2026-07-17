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'उम्र कोई मायने नहीं रखती है...', 10 साल छोटे निक जोनस से शादी पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया बयान
Priyanka Chopra Statement: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच करीब 10 साल का अंतर है. इसके बावजूद दोनों की जोड़ी फैंस को पसंद आती है. इसी बीच प्रियंका ने एज गैप को लेकर खुलकर बात की है.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं. दोनों के बीच प्यार के साथ-साथ दोस्ती भी है, जो उनके शादीशुदा जिंदगी को खास बनाती हैं. हालांकि निक की उम्र प्रियंका से 10 साल छोटी है, इसके बाद भी उनका बॉन्ड कई फैंस को इंस्पायर करता है. इसी बीच प्रियंका ने अपनी शादी और एज गैप को लेकर खुलकर बात की है.
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Published at : 17 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
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