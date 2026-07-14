अंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल

इस शादी की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री एक्टर अक्षय खन्ना की रही. कैमरों और पब्लिक इवेंट्स से दूर रहने वाले अक्षय ने अंशुला के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया. ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहे अक्षय खन्ना ने बोनी कपूर को गले लगाकर उन्हें बधाई दी.