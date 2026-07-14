एक्सप्लोरर
अंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी और रिसेप्शन की कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में लाइमलाइट से दूर रहने वाले एक्टर अक्षय खन्ना भी नजर आ रहे हैं.
बोनी कपूर की लाडली अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंध चुके हैं. इसके बाद 7 जुलाई को इस कपल ने एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड जगत के कई बड़े सितारों ने शिरकत की थी.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 14 Jul 2026 05:34 PM (IST)
Tags :Boney Kapoor Anshula Kapoor
बॉलीवुड
9 Photos
अंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
9 Photos
अकांक्षा रंजन के रिसेप्शन में लगा सेलेब्स का जमावड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से महिमा चौधरी तक ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
अंशुला कपूर के वेडिंग वेडिंग रिसेप्शन में छाए सेलेब्स, अर्जुन-रणवीर ने जमकर किया डांस, देखें अनसीन फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर ने गिराई बिजली, हर अदा पर दिल हार बैठे फैंस, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
बला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गैरकानूनी तरीके से स्ट्रीम करने का आरोप
मनोरंजन
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, कहा- अदालत को हल्के में लिया
मनोरंजन
अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद
मनोरंजन
'धुरंधर' की वजह से फ्लॉप हुई 'अल्फा'? जानिए क्या कह रहे हैं फिल्म ट्रेड के दिग्गज
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
अंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल
शिवाजी सरकार
Opinion