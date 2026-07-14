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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल

अंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी और रिसेप्शन की कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में लाइमलाइट से दूर रहने वाले एक्टर अक्षय खन्ना भी नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jul 2026 05:34 PM (IST)
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी और रिसेप्शन की कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में लाइमलाइट से दूर रहने वाले एक्टर अक्षय खन्ना भी नजर आ रहे हैं.

बोनी कपूर की लाडली अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंध चुके हैं. इसके बाद 7 जुलाई को इस कपल ने एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड जगत के कई बड़े सितारों ने शिरकत की थी.

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वैसे तो अंशुला और रोहन की शादी की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी थीं, लेकिन अब खुद पिता बोनी कपूर ने इस ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
वैसे तो अंशुला और रोहन की शादी की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी थीं, लेकिन अब खुद पिता बोनी कपूर ने इस ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ भी अंशुला और रोहन के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए. इस दौरान उनका खास अंदाज भी देखने को मिला.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ भी अंशुला और रोहन के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए. इस दौरान उनका खास अंदाज भी देखने को मिला.
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बॉबी देओल क्लासिक ब्लैक सूट में बेहद डैपर लुक में अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूरी लाइमलाइट चुरा ली.
बॉबी देओल क्लासिक ब्लैक सूट में बेहद डैपर लुक में अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूरी लाइमलाइट चुरा ली.
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मशहूर सिंगर सोनू निगम भी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे. इस खास मौके पर उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.
मशहूर सिंगर सोनू निगम भी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे. इस खास मौके पर उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.
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एवरग्रीन एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर्पल और ऑरेंज कलर की खूबसूरत सिल्क साड़ी में न्यूली मैरिड कपल को आशीर्वाद देने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने बोनी कपूर, अंशुला और रोहन ठक्कर के साथ तस्वीरों के लिए पोज भी दिए.
एवरग्रीन एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर्पल और ऑरेंज कलर की खूबसूरत सिल्क साड़ी में न्यूली मैरिड कपल को आशीर्वाद देने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने बोनी कपूर, अंशुला और रोहन ठक्कर के साथ तस्वीरों के लिए पोज भी दिए.
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इस शादी की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री एक्टर अक्षय खन्ना की रही. कैमरों और पब्लिक इवेंट्स से दूर रहने वाले अक्षय ने अंशुला के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया. ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहे अक्षय खन्ना ने बोनी कपूर को गले लगाकर उन्हें बधाई दी.
इस शादी की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री एक्टर अक्षय खन्ना की रही. कैमरों और पब्लिक इवेंट्स से दूर रहने वाले अक्षय ने अंशुला के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया. ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहे अक्षय खन्ना ने बोनी कपूर को गले लगाकर उन्हें बधाई दी.
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अंशुला और रोहन के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में आमिर खान भी अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे और पार्टी में चार चांद लगा दिए. आमिर और गौरी ने अंशुला की शादी से ठीक एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को शादी रचाई थी.
अंशुला और रोहन के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में आमिर खान भी अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे और पार्टी में चार चांद लगा दिए. आमिर और गौरी ने अंशुला की शादी से ठीक एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को शादी रचाई थी.
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अंशुला और रोहन के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में माधुरी दीक्षित भी अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों ने बेहद एलिगेंट लुक में न्यूलीवेड्स अंशुला और रोहन के साथ पोज दिया.
अंशुला और रोहन के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में माधुरी दीक्षित भी अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों ने बेहद एलिगेंट लुक में न्यूलीवेड्स अंशुला और रोहन के साथ पोज दिया.
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इस फोटो में शिखर पहाड़िया अपनी गर्लफ्रेंड जाह्नवी कपूर की फैमिली के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. फोटो में अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर और बोनी कपूर भी दिख रहे हैं.
इस फोटो में शिखर पहाड़िया अपनी गर्लफ्रेंड जाह्नवी कपूर की फैमिली के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. फोटो में अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर और बोनी कपूर भी दिख रहे हैं.
Published at : 14 Jul 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Boney Kapoor Anshula Kapoor

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