बायोपिक अलर्ट- श्रद्धा कपूर की 'ईथा' से लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी की 'वी शांताराम' तक, पर्दे पर उतरेंगी ये वास्तविक कहानियां

ईथा - इस फिल्म में आपको 'तमाशा और लावणी की रानी' मराठी डांसर विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की कहानी देखने को मिलेगी, जिन्होंने स्टेज के पीछे बच्चे को जन्म दिया और उसी पल वो स्टेज पर परफॉर्म करने चली गई. निर्देशक लक्षणन उतेकर की इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी, जिसके टीजर ने पहले ही फैंस को सरप्राइज कर दिया है. 28 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है.