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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबायोपिक अलर्ट- श्रद्धा कपूर की 'ईथा' से लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी की 'वी शांताराम' तक, पर्दे पर उतरेंगी ये वास्तविक कहानियां

बायोपिक अलर्ट- श्रद्धा कपूर की 'ईथा' से लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी की 'वी शांताराम' तक, पर्दे पर उतरेंगी ये वास्तविक कहानियां

Biopic Alert: आने वाले महीनों में कई ऐसी बायोपिक रिलीज होने वाली है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी और प्रेरणा देंगी. इसी बीच आइए उन बायोपिक के बारे में विस्तार से जानते है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Biopic Alert: आने वाले महीनों में कई ऐसी बायोपिक रिलीज होने वाली है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी और प्रेरणा देंगी. इसी बीच आइए उन बायोपिक के बारे में विस्तार से जानते है.

आने वाली है ये धमाकेदार बायोपिक

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जीडीएन- 'भारत के एडिसन' यानी इन्वेंटर गोपालस्वामी नायडू की जिंदगी पर बनी ये कहानी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाने वाली है. गोपालस्वामी का इंवेंट और समाज में दिए गए उनके योगदानों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, जिनकी भूमिका आर. माधवन निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन कृष्णकुमार रामाकुमार कर रहे हैं, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी नहीं आई है.
जीडीएन- 'भारत के एडिसन' यानी इन्वेंटर गोपालस्वामी नायडू की जिंदगी पर बनी ये कहानी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाने वाली है. गोपालस्वामी का इंवेंट और समाज में दिए गए उनके योगदानों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, जिनकी भूमिका आर. माधवन निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन कृष्णकुमार रामाकुमार कर रहे हैं, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी नहीं आई है.
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ईथा - इस फिल्म में आपको 'तमाशा और लावणी की रानी' मराठी डांसर विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की कहानी देखने को मिलेगी, जिन्होंने स्टेज के पीछे बच्चे को जन्म दिया और उसी पल वो स्टेज पर परफॉर्म करने चली गई. निर्देशक लक्षणन उतेकर की इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी, जिसके टीजर ने पहले ही फैंस को सरप्राइज कर दिया है. 28 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है.
ईथा - इस फिल्म में आपको 'तमाशा और लावणी की रानी' मराठी डांसर विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की कहानी देखने को मिलेगी, जिन्होंने स्टेज के पीछे बच्चे को जन्म दिया और उसी पल वो स्टेज पर परफॉर्म करने चली गई. निर्देशक लक्षणन उतेकर की इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी, जिसके टीजर ने पहले ही फैंस को सरप्राइज कर दिया है. 28 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है.
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प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी - बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, सौरव गांगुली की बायोपिक के अलावा इसमें नजर आएंगे. निर्देशक अविनाश अरुण की फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' में राजकुमार सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के किरदार में नजर आएंगे, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के केस को दिखाया जाएगा और ये 7 अगस्त को रिलीज होगी.
प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी - बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, सौरव गांगुली की बायोपिक के अलावा इसमें नजर आएंगे. निर्देशक अविनाश अरुण की फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' में राजकुमार सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के किरदार में नजर आएंगे, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के केस को दिखाया जाएगा और ये 7 अगस्त को रिलीज होगी.
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व्हाइट - निर्देशक मोंटू बस्सी की इस फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में है, जो स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर का किरदार निभाएंगे. फिल्म में उनकी ऐसी कहानियां देखने को मिलेगी, जिसमें उन्होंने कोलंबिया में 52 साल पुराने गृहयुद्ध में बड़ा योगदान दिया था. लेकिन अभी दर्शकों को इसकी रिलीज डेट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.
व्हाइट - निर्देशक मोंटू बस्सी की इस फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में है, जो स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर का किरदार निभाएंगे. फिल्म में उनकी ऐसी कहानियां देखने को मिलेगी, जिसमें उन्होंने कोलंबिया में 52 साल पुराने गृहयुद्ध में बड़ा योगदान दिया था. लेकिन अभी दर्शकों को इसकी रिलीज डेट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.
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कलाम: द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया - साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की कहानियां जितनी बार पढ़ी जाए, उतनी कम लगती है. उन्होंने अपने जीवन में लोगों को बहुत प्रेरित किया और आगे बढ़ने में मदद की. अब उनके जिंदगी पर बनी फिल्म आ रही है, जिसमें धनुष लीड रोल में होंगे और इसका निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं.
कलाम: द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया - साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की कहानियां जितनी बार पढ़ी जाए, उतनी कम लगती है. उन्होंने अपने जीवन में लोगों को बहुत प्रेरित किया और आगे बढ़ने में मदद की. अब उनके जिंदगी पर बनी फिल्म आ रही है, जिसमें धनुष लीड रोल में होंगे और इसका निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं.
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मां वंदे - निर्देशन क्रांति कुमार सीएच की ये फिल्म दर्शकों की पसंदीदा बायोपिक में एक हो सकती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी दिखाई जाएगी. उनका बचपन, पढ़ाई, संघर्ष और पीएम बनने तक की कहानी दर्शकों को बहुत प्रेरित करने वाली है.
मां वंदे - निर्देशन क्रांति कुमार सीएच की ये फिल्म दर्शकों की पसंदीदा बायोपिक में एक हो सकती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी दिखाई जाएगी. उनका बचपन, पढ़ाई, संघर्ष और पीएम बनने तक की कहानी दर्शकों को बहुत प्रेरित करने वाली है.
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वी शांताराम - सिद्धांत चतुर्वेदी की ये फिल्म शांताराम राजाराम वंकुडरे के जीवन पर है, जो एक बड़े फिल्ममेकर थे. निर्देशक अभिजीत शिरीष देशपांडे की इस फिल्म में शांताराम की साइलेंट, कलर और साउंड वाली फिल्मों तक का सफर देखने को मिलेगा, जो बहुत रोमांचक होने वाला है.
वी शांताराम - सिद्धांत चतुर्वेदी की ये फिल्म शांताराम राजाराम वंकुडरे के जीवन पर है, जो एक बड़े फिल्ममेकर थे. निर्देशक अभिजीत शिरीष देशपांडे की इस फिल्म में शांताराम की साइलेंट, कलर और साउंड वाली फिल्मों तक का सफर देखने को मिलेगा, जो बहुत रोमांचक होने वाला है.
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राकेश मारिया बायोपिक - एक बार फिर रोहित शेट्टी पुलिस की कहानी के साथ लौटने वाले हैं. आने वाले समय में वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के जीवन पर फिल्म बनाने वाले है, जिसमें 1993 मुंबई बम धमाके और 26/11 मुंबई आतंकी हमले को भी दिखाया जायेगा. फिल्म की कहानी बहुत नई और अनसुने किस्से पर होगी, जिसमें जॉन अब्राहम और तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगे.
राकेश मारिया बायोपिक - एक बार फिर रोहित शेट्टी पुलिस की कहानी के साथ लौटने वाले हैं. आने वाले समय में वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के जीवन पर फिल्म बनाने वाले है, जिसमें 1993 मुंबई बम धमाके और 26/11 मुंबई आतंकी हमले को भी दिखाया जायेगा. फिल्म की कहानी बहुत नई और अनसुने किस्से पर होगी, जिसमें जॉन अब्राहम और तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगे.
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इलैयाराजा - 'कलाम' के बाद धनुष एक और बायोपिक में नजर आने वाले है, जिसमें सिंगर इलैयाराजा की कहानी देखने को मिलेगी. गांव से निकलकर पद्म अवॉर्ड तक की उनकी यात्रा को बेहद सादगी से दिखाई जाएगी.
इलैयाराजा - 'कलाम' के बाद धनुष एक और बायोपिक में नजर आने वाले है, जिसमें सिंगर इलैयाराजा की कहानी देखने को मिलेगी. गांव से निकलकर पद्म अवॉर्ड तक की उनकी यात्रा को बेहद सादगी से दिखाई जाएगी.
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सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर के बाद युवराज सिंह पर बायोपिक बनने वाली हैं. वहीं एक्ट्रेस परवीन बाबी, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी कलाकार की कहानियां भी दर्शकों को प्रेरित करने के लिए बड़े पर्दे पर दिखाई जायेंगी.
सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर के बाद युवराज सिंह पर बायोपिक बनने वाली हैं. वहीं एक्ट्रेस परवीन बाबी, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी कलाकार की कहानियां भी दर्शकों को प्रेरित करने के लिए बड़े पर्दे पर दिखाई जायेंगी.
Published at : 15 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Sourav Ganguly Biopic Shraddha Kapoor Biopic Movies Eetha Movie

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