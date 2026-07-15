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बायोपिक अलर्ट- श्रद्धा कपूर की 'ईथा' से लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी की 'वी शांताराम' तक, पर्दे पर उतरेंगी ये वास्तविक कहानियां
Biopic Alert: आने वाले महीनों में कई ऐसी बायोपिक रिलीज होने वाली है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी और प्रेरणा देंगी. इसी बीच आइए उन बायोपिक के बारे में विस्तार से जानते है.
आने वाली है ये धमाकेदार बायोपिक
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Published at : 15 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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