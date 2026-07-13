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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअकांक्षा रंजन के रिसेप्शन में लगा सेलेब्स का जमावड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से महिमा चौधरी तक ने बिखेरा जलवा

अकांक्षा रंजन के रिसेप्शन में लगा सेलेब्स का जमावड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से महिमा चौधरी तक ने बिखेरा जलवा

Akansha Ranjan Reception: अकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा ने शादी के बंधन में बंध गए हैं. बीती रात कपल ने मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 13 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Akansha Ranjan Reception: अकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा ने शादी के बंधन में बंध गए हैं. बीती रात कपल ने मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की.

अकांक्षा रंजन कपूर और फिल्ममेकर शरण शर्मा ने शादी के बाद मुंबई में शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सोनाक्षी सिन्हा, महिमा चौधरी समेत कई सेलेब्स ने रिसेप्शन की रौनक बढ़ाई. अब इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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अकांक्षा रंजन ने शरण शर्मा संग शादी कर ली है. कल कपल ने वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस दौरान अकांक्षा रंजन गोल्डन कलर के इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं, वहीं शरण ब्लैक शेरवीने पहने हैंडसम लगे.
अकांक्षा रंजन ने शरण शर्मा संग शादी कर ली है. कल कपल ने वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस दौरान अकांक्षा रंजन गोल्डन कलर के इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं, वहीं शरण ब्लैक शेरवीने पहने हैंडसम लगे.
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वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. सोनाक्षी सिन्हा ऑल-ब्लैक आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं। उन्होंने अपनी मां पूनम सिन्हा के साथ पोज दिए.
वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. सोनाक्षी सिन्हा ऑल-ब्लैक आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं। उन्होंने अपनी मां पूनम सिन्हा के साथ पोज दिए.
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महिमा चौधरी साड़ी में नजर आईं. उनके एलिगेंट लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने पैप्स को खूब पोज दिए.
महिमा चौधरी साड़ी में नजर आईं. उनके एलिगेंट लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने पैप्स को खूब पोज दिए.
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पूनम ढिल्लों ब्लू साड़ी पहनकर रिसेप्शन में पहुंचीं. उन्होंने अपने ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए.
पूनम ढिल्लों ब्लू साड़ी पहनकर रिसेप्शन में पहुंचीं. उन्होंने अपने ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए.
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नीना गुप्ता ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं. रिसेप्शन में उनका सिंपल और एलिगेंट लुक देखने को मिला. मुस्कुराते हुए उन्होंने पोज दिए.
नीना गुप्ता ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं. रिसेप्शन में उनका सिंपल और एलिगेंट लुक देखने को मिला. मुस्कुराते हुए उन्होंने पोज दिए.
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आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट भी ब्लैक ड्रेस में नजर आईं. इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिसेप्शन में पहुंचीं.
आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट भी ब्लैक ड्रेस में नजर आईं. इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिसेप्शन में पहुंचीं.
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महेश भट्ट और सोनी राजदान भी ब्लैक आउटफिट पहने नजर आएं. दोनों ने रेड कार्पेट पर एक साथ पोज दिए.
महेश भट्ट और सोनी राजदान भी ब्लैक आउटफिट पहने नजर आएं. दोनों ने रेड कार्पेट पर एक साथ पोज दिए.
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अनुष्का रंजन भी अपनी बहन के रिसेप्शन में सज धज कर पहुंची. रेड साड़ी में उन्होंने अपने पति आदित्य सील के साथ पोज दिएं.
अनुष्का रंजन भी अपनी बहन के रिसेप्शन में सज धज कर पहुंची. रेड साड़ी में उन्होंने अपने पति आदित्य सील के साथ पोज दिएं.
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सिंगर सोनू निगम ने भी रिसेप्शन में शिरकत की. ऑल व्हाइट लुक में काफी डैशिंग लग रहे थें.
सिंगर सोनू निगम ने भी रिसेप्शन में शिरकत की. ऑल व्हाइट लुक में काफी डैशिंग लग रहे थें.
Published at : 13 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Akansha Ranjan Sharan Sharma

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