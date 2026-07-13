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अकांक्षा रंजन के रिसेप्शन में लगा सेलेब्स का जमावड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से महिमा चौधरी तक ने बिखेरा जलवा
Akansha Ranjan Reception: अकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा ने शादी के बंधन में बंध गए हैं. बीती रात कपल ने मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की.
अकांक्षा रंजन कपूर और फिल्ममेकर शरण शर्मा ने शादी के बाद मुंबई में शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सोनाक्षी सिन्हा, महिमा चौधरी समेत कई सेलेब्स ने रिसेप्शन की रौनक बढ़ाई. अब इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Tags :Akansha Ranjan Sharan Sharma
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