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छोटे पर्दे से उठकर बॉलीवुड में छाए ये सितारे, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में छा गए. आज हम आपको उन्हीं सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
बॉलीवुड में जगह बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सितारों ने अपनी काबिलियत के दम पर ये मुकाम हासिल किया. छोटे पर्दे से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाले ये कलाकार आज बड़े पर्दे के चमकते सितारे बन चुके हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:51 PM (IST)
Tags :Yami Gautam Ram Kapoor Mouni Roy
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