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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडछोटे पर्दे से उठकर बॉलीवुड में छाए ये सितारे, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज

छोटे पर्दे से उठकर बॉलीवुड में छाए ये सितारे, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में छा गए. आज हम आपको उन्हीं सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Jul 2026 08:51 PM (IST)
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में छा गए. आज हम आपको उन्हीं सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

बॉलीवुड में जगह बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सितारों ने अपनी काबिलियत के दम पर ये मुकाम हासिल किया. छोटे पर्दे से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाले ये कलाकार आज बड़े पर्दे के चमकते सितारे बन चुके हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो 'जरा नचके दिखा' और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो का हिस्सा बनीं. वो 'देवों के देव... महादेव' में भी नजर आई. शो 'नागिन' ने पॉपुलर कर दिया. टेलीविजन पर अपार सफलता के बाद, मौनी ने फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड में कदम रखा था.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो 'जरा नचके दिखा' और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो का हिस्सा बनीं. वो 'देवों के देव... महादेव' में भी नजर आई. शो 'नागिन' ने पॉपुलर कर दिया. टेलीविजन पर अपार सफलता के बाद, मौनी ने फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड में कदम रखा था.
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बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1980 के दशक में फौजी और सर्कस जैसे टीवी सीरियल से की थी. इसके बाद उन्होंने 1992 में फिल्म 'दीवाना' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. शाहरुख खान के आज करोड़ों चाहने वाले हैं.
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1980 के दशक में फौजी और सर्कस जैसे टीवी सीरियल से की थी. इसके बाद उन्होंने 1992 में फिल्म 'दीवाना' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. शाहरुख खान के आज करोड़ों चाहने वाले हैं.
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विक्रांत मैसी ने 'धूम मचाओ धूम', 'बालिका वधू' और 'कुबूल है' जैसे कई पॉपुलर शोज में काम किया. उन्होंने 2013 में 'लुटेरा' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 'दिल धड़कने दो', 'ए डेथ इन द गंज','12वीं फेल' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी.
विक्रांत मैसी ने 'धूम मचाओ धूम', 'बालिका वधू' और 'कुबूल है' जैसे कई पॉपुलर शोज में काम किया. उन्होंने 2013 में 'लुटेरा' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 'दिल धड़कने दो', 'ए डेथ इन द गंज','12वीं फेल' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी.
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फिल्मों से पहले मृणाल ठाकुर ने भी 'मुझसे कुछ कहती... ये खामोशियां' और 'कुमकुम भाग्य' जैसे टीवी शोज में काम किया. उन्होंने मराठी फिल्म 'विट्टी दांडू' से फिल्मों में कदम रखा. फिर 'सुपर 30' फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की.
फिल्मों से पहले मृणाल ठाकुर ने भी 'मुझसे कुछ कहती... ये खामोशियां' और 'कुमकुम भाग्य' जैसे टीवी शोज में काम किया. उन्होंने मराठी फिल्म 'विट्टी दांडू' से फिल्मों में कदम रखा. फिर 'सुपर 30' फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की.
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यामी गौतम ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत टीवी से की थी. वो शो 'चांद के पार चलो' में नजर आई थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने शो 'ये प्यार न होगा कम' में भी काम किया. साल 2012 में उन्होंने शूजित सरकार की फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा.
यामी गौतम ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत टीवी से की थी. वो शो 'चांद के पार चलो' में नजर आई थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने शो 'ये प्यार न होगा कम' में भी काम किया. साल 2012 में उन्होंने शूजित सरकार की फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा.
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राधिका मदान ने टीवी शो 'मेरी आशिकी तुम से ही' से अपने करियर की शुरुआत की. साल 2018 में 'पटाखा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
राधिका मदान ने टीवी शो 'मेरी आशिकी तुम से ही' से अपने करियर की शुरुआत की. साल 2018 में 'पटाखा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
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राम कपूर टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' से खूब सुर्खियां बटोरी. टीवी के अलावा राम कपूर ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'मॉनसून वेडिंग', 'हमशकल्स' और 'लक्ष्मी' जैसी कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है.
राम कपूर टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' से खूब सुर्खियां बटोरी. टीवी के अलावा राम कपूर ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'मॉनसून वेडिंग', 'हमशकल्स' और 'लक्ष्मी' जैसी कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है.
Published at : 15 Jul 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Ram Kapoor Mouni Roy

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