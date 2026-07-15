छोटे पर्दे से उठकर बॉलीवुड में छाए ये सितारे, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो 'जरा नचके दिखा' और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो का हिस्सा बनीं. वो 'देवों के देव... महादेव' में भी नजर आई. शो 'नागिन' ने पॉपुलर कर दिया. टेलीविजन पर अपार सफलता के बाद, मौनी ने फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड में कदम रखा था.