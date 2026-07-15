20 साल की हुईं पंकज त्रिपाठी की लाडली, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर, मां मृदुला ने लुटाया प्यार

मृदुला ने पोस्ट के साथ लिखा, 'आज से ठीक बीस वर्ष पहले मैंने तुमको पहली बार गोद में लिया था और खुद का परिचय करवाया था तुमसे. 'गुड़िया मैं तुम्हारी मम्मा हूं' ओह! कितना सुखद अनुभव था, बता ही नहीं सकती.'