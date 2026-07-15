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20 साल की हुईं पंकज त्रिपाठी की लाडली, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर, मां मृदुला ने लुटाया प्यार
Pankaj Tripathi Daughter Birthday: हाल ही में पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने अपनी बेटी की बर्थडे की तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों में पंकज की सादगी और परिवार का प्यार साफ देखा जा सकता हैं.
बॉलीवुड में अपने अभिनय से पहचान हासिल करने वाले पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी आशी त्रिपाठी के बर्थडे की झलकियां शेयर की. इन तस्वीरों में पंकज के साथ उनका पूरा परिवार आशी के इस दिन को खास बनाता दिखा. तो आइए इन तस्वीरों पर एक नजर डालते है.
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Published at : 15 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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