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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड20 साल की हुईं पंकज त्रिपाठी की लाडली, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर, मां मृदुला ने लुटाया प्यार

20 साल की हुईं पंकज त्रिपाठी की लाडली, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर, मां मृदुला ने लुटाया प्यार

Pankaj Tripathi Daughter Birthday: हाल ही में पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने अपनी बेटी की बर्थडे की तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों में पंकज की सादगी और परिवार का प्यार साफ देखा जा सकता हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jul 2026 04:32 PM (IST)
Pankaj Tripathi Daughter Birthday: हाल ही में पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने अपनी बेटी की बर्थडे की तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों में पंकज की सादगी और परिवार का प्यार साफ देखा जा सकता हैं.

बॉलीवुड में अपने अभिनय से पहचान हासिल करने वाले पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी आशी त्रिपाठी के बर्थडे की झलकियां शेयर की. इन तस्वीरों में पंकज के साथ उनका पूरा परिवार आशी के इस दिन को खास बनाता दिखा. तो आइए इन तस्वीरों पर एक नजर डालते है.

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मृदुला ने पोस्ट के साथ लिखा, 'आज से ठीक बीस वर्ष पहले मैंने तुमको पहली बार गोद में लिया था और खुद का परिचय करवाया था तुमसे. 'गुड़िया मैं तुम्हारी मम्मा हूं' ओह! कितना सुखद अनुभव था, बता ही नहीं सकती.'
मृदुला ने पोस्ट के साथ लिखा, 'आज से ठीक बीस वर्ष पहले मैंने तुमको पहली बार गोद में लिया था और खुद का परिचय करवाया था तुमसे. 'गुड़िया मैं तुम्हारी मम्मा हूं' ओह! कितना सुखद अनुभव था, बता ही नहीं सकती.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हारे मम्मा पापा बनना हमारा सौभाग्य है. मन से शुक्रिया और प्यार मेरी जान हमको चुनने के लिए. आयुष्मान हो, खूब खुश रहो.'
उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हारे मम्मा पापा बनना हमारा सौभाग्य है. मन से शुक्रिया और प्यार मेरी जान हमको चुनने के लिए. आयुष्मान हो, खूब खुश रहो.'
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इस फोटो में आशी बेहद खुश और खूबसूरत लग रही हैं. व्हाइट मिडी ड्रेस में उनकी सुंदरता किसी बॉलीवुड हीरोइन को कड़ी टक्कर देती है.
इस फोटो में आशी बेहद खुश और खूबसूरत लग रही हैं. व्हाइट मिडी ड्रेस में उनकी सुंदरता किसी बॉलीवुड हीरोइन को कड़ी टक्कर देती है.
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बर्थडे का केक कट करने से पहले वो हाथ जोड़कर विश मांगती दिखाई दे रही हैं. वहीं ये डेकोरेशन, गिफ्ट और सॉफ्ट टॉय उनकी पसंद को दिखाता है.
बर्थडे का केक कट करने से पहले वो हाथ जोड़कर विश मांगती दिखाई दे रही हैं. वहीं ये डेकोरेशन, गिफ्ट और सॉफ्ट टॉय उनकी पसंद को दिखाता है.
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येलो ब्लैक और व्हाइट कलर से सजा ये कोना, आशी की मुस्कुराहट और केक पर जलती मोमबत्तियां इस दिन को खास बना रही हैं.
येलो ब्लैक और व्हाइट कलर से सजा ये कोना, आशी की मुस्कुराहट और केक पर जलती मोमबत्तियां इस दिन को खास बना रही हैं.
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आशी की खुशी में पूरा परिवार इकट्ठा नजर आया और सभी के चेहरे की खुशी इस दिन को बहुत यादगार बना रही है.
आशी की खुशी में पूरा परिवार इकट्ठा नजर आया और सभी के चेहरे की खुशी इस दिन को बहुत यादगार बना रही है.
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बता दें कि पंकज और मृदुला की शादी साल 2004 में हुई, जिसके 2 साल बाद 2006 में उनकी बेटी आशी का जन्म हुआ और उनका परिवार पूरा हुआ.
बता दें कि पंकज और मृदुला की शादी साल 2004 में हुई, जिसके 2 साल बाद 2006 में उनकी बेटी आशी का जन्म हुआ और उनका परिवार पूरा हुआ.
Published at : 15 Jul 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Mridula Tripathi Aashi Tripathi

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