काजोल ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में किए दर्शन, लिया मां का आशीर्वाद

एक्ट्रेस काजोल अपनी फिल्मों के साथ-साथ मां काली के प्रति अपनी गहरी आस्था को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. इस बार काजोल ने कोलकाता के मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

रेड को-ऑर्ड सेट में दिखीं काजोल

मंदिर में उन्होंने रेड को-ऑर्ड सेट में कैज़ुअल लुक अपनाया, जिसे उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस के साथ पेयर किया था. सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एक्ट्रेस काजोल को पुलिस अधिकारियों और अपनी टीम के साथ मंदिर में प्रवेश करते देखा जा सकता है. वे अपने हाथों में पूजा का सामान लिए हुए भी दिखीं.

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मां काली में गहरी आस्था रखती हैं काजोल

काजोल मां काली बहुत बड़ी भक्त हैं और उनकी इस गहरी आस्था को अक्सर उनके बयानों और आध्यात्मिक यात्राओं में देखा गया है. अपनी हॉरर फिल्म 'मां' की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान उनकी मां काली के प्रति भक्ति और भी मुखर रही है. फिल्म 'मां' की रिलीज से पहले, काजोल ने कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर देवी का आशीर्वाद लिया था. इसके बाद 2024 में भी वे मां तनुजा और बेटे युग के साथ कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर गईं थीं.

क्यों खास है दक्षिणेश्वर काली मंदिर?

दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता के पास गंगा नदी के किनारे स्थित है. ये मंदिर मां काली को समर्पित है और लोगों की गहरी आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. इसका निर्माण साल 1855 में रानी रासमणि ने करवाया था. यहां मां काली के भवतारिणी रूप की पूजा होती है. ये वही जगह है, जहां संत रामकृष्ण परमहंस ने कई सालों तक साधना की थी

'मां' में नजर आई थीं काजोल

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस काजोल की बात करें, वे पिछली बार फिल्म 'मां' में नजर आई थीं. विशाल फुरिया के डायरेक्शन में बनी इस माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म में काजोल के अलावा रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता और खेरिन शर्मा हैं.

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फिल्म की कहानी एक मां और उसकी बेटी की है. पति की मौत के बाद दोनों उसके पुश्तैनी गांव जाते हैं. वहां उन्हें एक पुराने श्राप के बारे में पता चलता है, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है. इसके बाद उन्हें कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है.