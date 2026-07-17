रवि किशन के जन्मदिन पर बधाईयों का तांता, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ने किया विश
Ravi Kishan Birthday: भोजपुरी एक्टर और सांसद रवि किशन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी है.
भोजपुरी एक्टर और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन आज, 17 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
मनोहर लाल ने दी बधाई
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा, 'संसद में ऊर्जावान एवं कर्मठ सहयोगी, गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद रवि किशन, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं.'
संसद में ऊर्जावान एवं कर्मठ सहयोगी, गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद, श्री रवि किशन जी, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएँ।— Manohar Lal (@mlkhattar) July 17, 2026
प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ।@ravikishann
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शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया पोस्ट
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, 'गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध एक्टर रवि किशन को जन्मदिन की आत्मीय बधाई! गुरु श्री गोरक्षनाथ जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं.'
गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री @ravikishann जी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई!— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 17, 2026
गुरु श्री गोरक्षनाथ जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ।
योगी आदित्यनाथ ने भी दी बधाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, 'गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद एवं प्रख्यात एक्टर रवि किशन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी से आपके लिए आरोग्यता और यशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है.'
गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद एवं प्रख्यात अभिनेता श्री रवि किशन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 17, 2026
महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी से आपके लिए आरोग्यता और यशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है।@ravikishann
केशव प्रसाद ने भी किया विश
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, 'प्रसिद्ध एक्टर व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से जनप्रिय मा. सांसद रवि किशन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं.'
प्रसिद्ध अभिनेता व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से जनप्रिय मा. सांसद श्री रवि किशन जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) July 17, 2026
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।@ravikishann pic.twitter.com/OE3l4dig1s
पंकज चौधरी ने किया पोस्ट
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'प्रख्यात एक्टर एवं गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें तथा दीर्घायु हों.'
प्रख्यात अभिनेता एवं गोरखपुर से माननीय सांसद श्री रवि किशन जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) July 17, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें तथा दीर्घायु हों। @ravikishann
भूपेंद्र सिंह ने भी दी शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, 'ऊर्जावान एवं कर्मशील व्यक्तित्व के धनी, गोरखपुर के जनप्रिय लोकसभा सांसद तथा हिंदी व भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर रवि किशन, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन की कामना करता हूं.'
ऊर्जावान एवं कर्मशील व्यक्तित्व के धनी, गोरखपुर के जनप्रिय माननीय लोकसभा सांसद तथा हिंदी व भोजपुरी सिनेमा के सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता श्री रवि किशन जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Bhupendra Singh Chaudhary (@Bhupendraupbjp) July 17, 2026
मैं ईश्वर से आपके बेहतर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।… pic.twitter.com/m7ai9VsWBc
सम्राट चौधरी ने शेयर किया पोस्ट
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'भोजपुरी सिनेमा के प्रख्यात एक्टर एवं गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद रवि किशन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना है. आप निरंतर जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें.'
भोजपुरी सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता एवं गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 17, 2026
प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना है। आप निरंतर जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करें, यही… pic.twitter.com/FIO59huaoZ
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रवि किशन का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो, रवि किशन इन दिनों फिल्म 'धमाल 4' में नजर आ रहे हैं. इससे पहले वो फिल्म 'मां बहन' में दिखाई दिए थे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.