INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमारवि किशन के जन्मदिन पर बधाईयों का तांता, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ने किया विश

रवि किशन के जन्मदिन पर बधाईयों का तांता, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ने किया विश

Ravi Kishan Birthday: भोजपुरी एक्टर और सांसद रवि किशन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी एक्टर और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन आज, 17 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

मनोहर लाल ने दी बधाई
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा, 'संसद में ऊर्जावान एवं कर्मठ सहयोगी, गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद रवि किशन, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं.'

ये भी पढ़ेंः 'काश वो शार्प जॉलाइन वापस मिल जाए', फराह खान ने मनीषा कोइराला संग शेयर की पुरानी तस्वीर

शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया पोस्ट
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, 'गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध एक्टर रवि किशन को जन्मदिन की आत्मीय बधाई! गुरु श्री गोरक्षनाथ जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं.'

योगी आदित्यनाथ ने भी दी बधाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, 'गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद एवं प्रख्यात एक्टर रवि किशन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी से आपके लिए आरोग्यता और यशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है.'

केशव प्रसाद ने भी किया विश
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, 'प्रसिद्ध एक्टर व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से जनप्रिय मा. सांसद रवि किशन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं.'

पंकज चौधरी ने किया पोस्ट
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'प्रख्यात एक्टर एवं गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें तथा दीर्घायु हों.'

भूपेंद्र सिंह ने भी दी शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, 'ऊर्जावान एवं कर्मशील व्यक्तित्व के धनी, गोरखपुर के जनप्रिय लोकसभा सांसद तथा हिंदी व भोजपुरी सिनेमा के मशहूर  एक्टर रवि किशन, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन की कामना करता हूं.'

सम्राट चौधरी ने शेयर किया पोस्ट
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'भोजपुरी सिनेमा के प्रख्यात एक्टर एवं गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद रवि किशन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना है. आप निरंतर जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें.'

ये भी पढ़ेंः Christopher Nolan कौन हैं? 2000 करोड़ की फिल्मThe Odyssey बनाकर चर्चा में हैं हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर

रवि किशन का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो, रवि किशन इन दिनों फिल्म 'धमाल 4' में नजर आ रहे हैं. इससे पहले वो फिल्म 'मां बहन' में दिखाई दिए थे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
रवि किशन के जन्मदिन पर बधाईयों का तांता, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ने किया विश
रवि किशन के जन्मदिन पर बधाईयों का तांता, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ने किया विश
भोजपुरी सिनेमा
Ravi Kishan Birthday: रामलीला में माता सीता का रोल निभाते थे रवि किशन, पिता ने कर दी थी जोरदार पिटाई
रामलीला में माता सीता का रोल निभाते थे रवि किशन, पिता ने कर दी थी जोरदार पिटाई
भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के पिता का निधन, शेयर किया इमोशनल नोट, लिखा- आपके संस्कार और यादें हमेशा साथ रहेंगी
भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के पिता का निधन, शेयर किया इमोशनल नोट, लिखा- आपके संस्कार और यादें हमेशा साथ रहेंगी
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ ने आम्रपाली दुबे पर लुटाया प्यार, तो एक्टर ने कहा- 'मेहरी कमाल बा', फैंस बोले - 'नजर न लगे'
निरहुआ ने आम्रपाली दुबे पर लुटाया प्यार, तो एक्टर ने कहा- 'मेहरी कमाल बा', फैंस बोले - 'नजर न लगे'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget