एक्सप्लोरर
समंदर किनारे दिव्या खोसला का ग्लैमरस अंदाज, बिकिनी में ढाया कहर
Divya Khossla Photos: समंदर किनारे दिव्या खोसला की तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. साथ ही 38 साल में उनका ये ग्लैमरस अंदाज देख फैंस दीवाने हो रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस, मॉडल और टी-सीरीज के मालिक की पत्नी दिव्या खोसला सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो समंदर किनारे बोट पर कातिलाना अंदाज में पोज देती नजर आ रही है. उनकी ये फोटोज अब फैंस के बीच वायरल हो रही है और खूब पसंद की जा रही है. इसी बीच आइए इन तस्वीरों को देखते है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Tags :Divya Khossla
बॉलीवुड
9 Photos
अकांक्षा रंजन के रिसेप्शन में लगा सेलेब्स का जमावड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से महिमा चौधरी तक ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
अंशुला कपूर के वेडिंग वेडिंग रिसेप्शन में छाए सेलेब्स, अर्जुन-रणवीर ने जमकर किया डांस, देखें अनसीन फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर ने गिराई बिजली, हर अदा पर दिल हार बैठे फैंस, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
बला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'उसने धर्म का रास्ता चुना...', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से रिलीज हुआ कृष्णा पोस्टर, फैंस हुए एक्साइटेड
मनोरंजन
'राम के लिए आस्था कम हो गई...', अयोध्या राम मंदिर में चोरी के विवाद पर भड़कीं अनुराधा पौडवाल
मनोरंजन
रितेश देशमुख ने योगेश रावत की लगाई क्लास, गुस्से में बोले, 'ये ड्रामा मेरे सामने मत करना'
मनोरंजन
'45-46 की उम्र में लड़कियों से चक्कर...', दलजीत कौर को मिला धोखा, एक्स पति पर साधा निशाना
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion