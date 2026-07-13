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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमंदर किनारे दिव्या खोसला का ग्लैमरस अंदाज, बिकिनी में ढाया कहर

समंदर किनारे दिव्या खोसला का ग्लैमरस अंदाज, बिकिनी में ढाया कहर

Divya Khossla Photos: समंदर किनारे दिव्या खोसला की तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. साथ ही 38 साल में उनका ये ग्लैमरस अंदाज देख फैंस दीवाने हो रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Divya Khossla Photos: समंदर किनारे दिव्या खोसला की तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. साथ ही 38 साल में उनका ये ग्लैमरस अंदाज देख फैंस दीवाने हो रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक्ट्रेस, मॉडल और टी-सीरीज के मालिक की पत्नी दिव्या खोसला सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो समंदर किनारे बोट पर कातिलाना अंदाज में पोज देती नजर आ रही है. उनकी ये फोटोज अब फैंस के बीच वायरल हो रही है और खूब पसंद की जा रही है. इसी बीच आइए इन तस्वीरों को देखते है.

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इस फोटो में दिव्या ग्रीन और ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स बिकिनी में नजर आ रही हैं.
इस फोटो में दिव्या ग्रीन और ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स बिकिनी में नजर आ रही हैं.
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ब्लैक सनग्लासेस और मेसी बन उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं.
ब्लैक सनग्लासेस और मेसी बन उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं.
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फिट बॉडी और समंदर के बीच उनका ये अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.
फिट बॉडी और समंदर के बीच उनका ये अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.
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उनके हाथ में लगा ब्लैक कलर का बैंड उनके पूरे लुक को कूल और स्टाइलिश बना रहा है.
उनके हाथ में लगा ब्लैक कलर का बैंड उनके पूरे लुक को कूल और स्टाइलिश बना रहा है.
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इस फोटो में बोट के किनारे बैठकर वो समंदर को देखती नजर आ रही है.
इस फोटो में बोट के किनारे बैठकर वो समंदर को देखती नजर आ रही है.
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उनकी स्माइल और उनकी खूबसूरती इस फोटो को और खास बना रही है.
उनकी स्माइल और उनकी खूबसूरती इस फोटो को और खास बना रही है.
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बता दें कि दिव्या 38 साल की है, इसके बावजूद उनकी सुंदरता लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं.
बता दें कि दिव्या 38 साल की है, इसके बावजूद उनकी सुंदरता लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं.
Published at : 13 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Divya Khossla

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