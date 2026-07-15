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शाहरुख-सलमान का दौर गया! अब ये यंग एक्टर्स बन रहे हैं बॉलीवुड के नए 'रोमांटिक हीरो'
बॉलीवुड के रोमांटिक हीरोज में जहां शाहरुख खान-सलमान खान जैसे सितारों का नाम शामिल है. वहीं अब नए एक्टर्स ने अपनी जगह बनाते हुए यंग जेनरेशन को इंस्पायर किया. तो आइए उनके बारे में जानते हैं.
बॉलीवुड रोमांस कई दशक से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. जब एक्शन फिल्मों का ज्यादा चलन नहीं था, तब रोमांटिक फिल्में ही लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां इमोशन, कॉमेडी और नए सपनों का शानदार कॉम्बिनेशन नजर आता था. राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कलाकारों ने रोमांटिक हीरो के रूप में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता हैं. हालांकि समय के साथ रोमांटिक फिल्मों का दौर भी बदल चुका है और अब नए कलाकारों ने अपनी प्रेजेंस और गहराई से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. तो आइए आज के नए रोमांटिक हीरोज पर नजर डालते है.
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Published at : 15 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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