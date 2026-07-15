शाहरुख-सलमान का दौर गया! अब ये यंग एक्टर्स बन रहे हैं बॉलीवुड के नए 'रोमांटिक हीरो'

वेदांग रैना बॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक है, जो धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं. 'द आर्चीज' से लेकर 'मैं वापस आऊंगा' तक, वेदांग के सादगी भरे किरदार ने कई दिलों को अपना बना लिया. आंखों से वो अपने किरदार में ऐसा रस घोलते है कि सभी उनकी भावनाओं को आसानी से समझ जाते हैं.