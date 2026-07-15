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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख-सलमान का दौर गया! अब ये यंग एक्टर्स बन रहे हैं बॉलीवुड के नए 'रोमांटिक हीरो'

शाहरुख-सलमान का दौर गया! अब ये यंग एक्टर्स बन रहे हैं बॉलीवुड के नए 'रोमांटिक हीरो'

बॉलीवुड के रोमांटिक हीरोज में जहां शाहरुख खान-सलमान खान जैसे सितारों का नाम शामिल है. वहीं अब नए एक्टर्स ने अपनी जगह बनाते हुए यंग जेनरेशन को इंस्पायर किया. तो आइए उनके बारे में जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jul 2026 04:41 PM (IST)
बॉलीवुड के रोमांटिक हीरोज में जहां शाहरुख खान-सलमान खान जैसे सितारों का नाम शामिल है. वहीं अब नए एक्टर्स ने अपनी जगह बनाते हुए यंग जेनरेशन को इंस्पायर किया. तो आइए उनके बारे में जानते हैं.

बॉलीवुड रोमांस कई दशक से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. जब एक्शन फिल्मों का ज्यादा चलन नहीं था, तब रोमांटिक फिल्में ही लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां इमोशन, कॉमेडी और नए सपनों का शानदार कॉम्बिनेशन नजर आता था. राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कलाकारों ने रोमांटिक हीरो के रूप में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता हैं. हालांकि समय के साथ रोमांटिक फिल्मों का दौर भी बदल चुका है और अब नए कलाकारों ने अपनी प्रेजेंस और गहराई से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. तो आइए आज के नए रोमांटिक हीरोज पर नजर डालते है.

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2025 में आई 'सैयारा' अहान पांडे की डेब्यू फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. फिल्म में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, प्यार और आंखों की गहराई ने हर किसी का दिल जीत लिया. इसके बाद वो बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में शामिल हो गए.
2025 में आई 'सैयारा' अहान पांडे की डेब्यू फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. फिल्म में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, प्यार और आंखों की गहराई ने हर किसी का दिल जीत लिया. इसके बाद वो बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में शामिल हो गए.
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वेदांग रैना बॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक है, जो धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं. 'द आर्चीज' से लेकर 'मैं वापस आऊंगा' तक, वेदांग के सादगी भरे किरदार ने कई दिलों को अपना बना लिया. आंखों से वो अपने किरदार में ऐसा रस घोलते है कि सभी उनकी भावनाओं को आसानी से समझ जाते हैं.
वेदांग रैना बॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक है, जो धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं. 'द आर्चीज' से लेकर 'मैं वापस आऊंगा' तक, वेदांग के सादगी भरे किरदार ने कई दिलों को अपना बना लिया. आंखों से वो अपने किरदार में ऐसा रस घोलते है कि सभी उनकी भावनाओं को आसानी से समझ जाते हैं.
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नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' से रोहित सराफ ने अपनी नई पहचान बनाई है. उनका रोमांटिक अंदाज और प्यार के नजरिए ने कई दर्शकों को प्रभावित किया है. यहां तक कि आज जेन Z रोहित को बहुत पसंद करते है और उनकी फैन फॉलोइंग भी शानदार हैं.
नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' से रोहित सराफ ने अपनी नई पहचान बनाई है. उनका रोमांटिक अंदाज और प्यार के नजरिए ने कई दर्शकों को प्रभावित किया है. यहां तक कि आज जेन Z रोहित को बहुत पसंद करते है और उनकी फैन फॉलोइंग भी शानदार हैं.
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'स्काई फोर्स' से वीर पहाड़िया ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया. स्क्रीन पर उनकी सादगी और प्रेजेंस ने इस कहानी को खास बना दिया. साथ ही उन्होंने क्लासिक बॉलीवुड हीरो वाली छवि के साथ नई पीढ़ी की ऊर्जा को ऐसा जोड़ा, हर कोई उन्हें आने वाले समय में बड़े सुपरस्टार के तौर पर देख सकता है.
'स्काई फोर्स' से वीर पहाड़िया ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया. स्क्रीन पर उनकी सादगी और प्रेजेंस ने इस कहानी को खास बना दिया. साथ ही उन्होंने क्लासिक बॉलीवुड हीरो वाली छवि के साथ नई पीढ़ी की ऊर्जा को ऐसा जोड़ा, हर कोई उन्हें आने वाले समय में बड़े सुपरस्टार के तौर पर देख सकता है.
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'मुंज्या' की सक्सेस के बाद अभय वर्मा ने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों से तुरंत कनेक्ट कर लिया, साथ ही उनके अभिनय ने एक खास छाप छोड़ी. आने वाले समय में वो एक बेहतरीन कलाकारों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.
'मुंज्या' की सक्सेस के बाद अभय वर्मा ने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों से तुरंत कनेक्ट कर लिया, साथ ही उनके अभिनय ने एक खास छाप छोड़ी. आने वाले समय में वो एक बेहतरीन कलाकारों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.
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कुछ समय पहले ही आई 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य के किरदार को पसंद किया गया. फिल्म की कहानी और लक्ष्य के अभिनय ने आज के युवाओं को बहुत प्रभावित किया. इसके साथ ही वो एक शानदार कलाकार के रूप में उभर रहे हैं.
कुछ समय पहले ही आई 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य के किरदार को पसंद किया गया. फिल्म की कहानी और लक्ष्य के अभिनय ने आज के युवाओं को बहुत प्रभावित किया. इसके साथ ही वो एक शानदार कलाकार के रूप में उभर रहे हैं.
Published at : 15 Jul 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Rohit Saraf Ahaan Pandey Vedang Raina Lakshya

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