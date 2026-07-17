टीचर चाहते थे आईएएस बने अर्चना पूरन सिंह, लेकिन उन्होंने चुना एक्टिंग का रास्ता

मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों में वे टीचर्स की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट थीं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों उनके टीचर चाहते थे कि वे एक्ट्रेस नहीं, बल्कि आईएएस या आईएफएस अफसर बनें.

क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थीं अर्चना

अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और अक्सर क्लास में फर्स्ट आती थीं. इसी वजह से उनके टीचर चाहते थे कि वे सिविल सर्विस की तैयारी करें. उन्होंने कहा, 'मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि तुम्हें आईएएस या आईएफएस बनना चाहिए. उस समय जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते थे, लोग मान लेते थे कि वे यही करियर चुनेंगे. मेरे टीचर भी मुझसे यही उम्मीद करते थे.'

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एक्ट्रेस बनने का फैसला सुनकर हुए निराश

अर्चना ने बताया कि जब उन्होंने अपने टीचर्स से कहा था कि वे एक एक्टर बनना चाहती हैं और फिल्म इंडस्ट्री में चली गई हैं, तो उनके टीचर उनसे निराश हो गए थे. उन्होंने कहा, 'मेरे टीचर्स बस ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं उस भविष्य को क्यों छोड़ रही हूं जिसे वे बहुत अच्छा मानते थे. अजीब बात है, मैं टीचर की पसंदीदा भी थी और उनके लिए निराशा का कारण भी.'

आज अपने फैसले पर हैं खुश

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो ये काफी मजेदार लगता है. एक्टिंग ने मुझे प्यार, हंसी और ऐसे एक्सपीरियंस दिए, जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे कोई भी टीचर आज मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि उनकी पसंदीदा स्टूडेंट ने अपना रास्ता खुद बनाया, और वे रास्ता सही साबित हुआ.'

इस सीरीज में आएंगी नजर

एक्ट्रेस जल्द ही प्राइम वीडियो की कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' में नजर आएंगी. 7 एपिसोड वाली ये सीरीज 24 जुलाई को रिलीज होगी. इसमें अर्चना पूरन सिंह एक बोल्ड व महत्वाकांक्षी टीचर 'उर्मिला देवी' का रोल निभाती नजर आएंगी.

सीरीज की कहानी एक समस्याग्रस्त सरकारी स्कूल और उसके नए हेडमास्टर के चारों ओर घूमती है, जो स्कूल को सुधारकर कैम्ब्रिज जाने का मौका पाना चाहते हैं.

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इस शो में अर्चना पूरन सिंह के अलावा, के के मेनन, अभिमन्यु सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, देवेन भोजानी, अजितेश गुप्ता, अन्नपूर्णा सोनी और प्राची शाह भी अहम किरदार में हैं.