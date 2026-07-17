एक्सप्लोरर
बिकिनी लुक में मलाइका अरोड़ा ने ढाया कहर, बीच पर दिखाया सिजलिंग अंदाज, मिस्ट्री मैन संग फोटो वायरल
Malaika Arora Vacation Photos: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं. जिनमें वो बिकिनी पहने नजर आई. उनकी इन फोटोज ने आग लगा दी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों ग्रीस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो बिकिनी पहने बीच किनारे बैठी नजर आ रही हैं. साथ ही, एक फोटो में वो मिस्ट्री मैन के साथ भी नजर आईं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 17 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :MALAIKA ARORA
बॉलीवुड
7 Photos
मलाइका अरोड़ा ने बिकिनी में ढाया कहर, बीच पर एक्ट्रेस सिजलिंग अंदाज देख हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
6 Photos
शाहरुख-सलमान का दौर गया! अब ये यंग एक्टर्स बन रहे हैं बॉलीवुड के नए 'रोमांटिक हीरो'
बॉलीवुड
7 Photos
20 साल की हुईं पंकज त्रिपाठी की लाडली, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर, मां मृदुला ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
10 Photos
बायोपिक अलर्ट- श्रद्धा कपूर की 'ईथा' से लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी की 'वी शांताराम' तक, पर्दे पर उतरेंगी ये वास्तविक कहानियां
बॉलीवुड
9 Photos
अंशुला कपूर की शादी की अनसीन तस्वीरें आईं सामने, बोनी कपूर को गले लगाते दिखे अक्षय खन्ना, आमिर-गौरी ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
9 Photos
अकांक्षा रंजन के रिसेप्शन में लगा सेलेब्स का जमावड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से महिमा चौधरी तक ने बिखेरा जलवा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अनुपमा की प्राइज मनी पर बच्चों की बुरी नजर, अस्पताल से अचानक गायब हुई दादी सा
मनोरंजन
'चांंद मेरा दिल' से 'मां इंति बंगारम' तक, जानें- नेटफ्लिक्स से हॉट स्टार तक ओटीटी पर आज क्या-क्या देखें?
मनोरंजन
Live Updates: आज 100 करोड के पार होगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
मलाइका अरोड़ा ने बिकिनी में ढाया कहर, बीच पर एक्ट्रेस सिजलिंग अंदाज देख हार बैठेंगे दिल
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion