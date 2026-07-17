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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबिकिनी लुक में मलाइका अरोड़ा ने ढाया कहर, बीच पर दिखाया सिजलिंग अंदाज, मिस्ट्री मैन संग फोटो वायरल

बिकिनी लुक में मलाइका अरोड़ा ने ढाया कहर, बीच पर दिखाया सिजलिंग अंदाज, मिस्ट्री मैन संग फोटो वायरल

Malaika Arora Vacation Photos: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं. जिनमें वो बिकिनी पहने नजर आई. उनकी इन फोटोज ने आग लगा दी है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 17 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Malaika Arora Vacation Photos: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं. जिनमें वो बिकिनी पहने नजर आई. उनकी इन फोटोज ने आग लगा दी है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों ग्रीस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो बिकिनी पहने बीच किनारे बैठी नजर आ रही हैं. साथ ही, एक फोटो में वो मिस्ट्री मैन के साथ भी नजर आईं.

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मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ग्रीस वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. 52 साल की उम्र में का स्टाइलिश लुक देख फैंस हैरान हैं.
मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ग्रीस वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. 52 साल की उम्र में का स्टाइलिश लुक देख फैंस हैरान हैं.
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वेकेशन पर मलाइका अरोड़ा का काफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिला. कहीं बिकिनी तो कहीं मोनोकनी पहने एक्ट्रेस कहर ढाती नजर आईं.
वेकेशन पर मलाइका अरोड़ा का काफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिला. कहीं बिकिनी तो कहीं मोनोकनी पहने एक्ट्रेस कहर ढाती नजर आईं.
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मलाइका अरोड़ा की इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इस फोटो में मलाइका शॉर्ट ड्रेस पहने और कैप लगाए पोज दे रही हैं.
मलाइका अरोड़ा की इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इस फोटो में मलाइका शॉर्ट ड्रेस पहने और कैप लगाए पोज दे रही हैं.
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वहीं दूसरी फोटो में मलाइका स्टाइलिश ड्रेस पहने नजर आईं. वो सनसेट का मजा लेते दिखीं.
वहीं दूसरी फोटो में मलाइका स्टाइलिश ड्रेस पहने नजर आईं. वो सनसेट का मजा लेते दिखीं.
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एक फोटो में मलाइका पिंक कलर की बिकिनी पहने हुए समंजर किनारे बैठे हुए पोज दे रही हैं. फैंस उनके इस लुक के दीवाने हो गए हैं.
एक फोटो में मलाइका पिंक कलर की बिकिनी पहने हुए समंजर किनारे बैठे हुए पोज दे रही हैं. फैंस उनके इस लुक के दीवाने हो गए हैं.
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हालांकि, एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा. मलाइका समंदर में एक मिस्ट्री मैन के साथ दिख रही हैं. दोनों की तस्वीर पीछे से ली गई है और वे अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और ड्रिंक्स पकड़े हुए हैं.
हालांकि, एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा. मलाइका समंदर में एक मिस्ट्री मैन के साथ दिख रही हैं. दोनों की तस्वीर पीछे से ली गई है और वे अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और ड्रिंक्स पकड़े हुए हैं.
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मलाइका अरोड़ा इन वेकेशन फोटोज से सोशल मीडिया पर आते ही आग लगा दी है. फैंस उनकी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
मलाइका अरोड़ा इन वेकेशन फोटोज से सोशल मीडिया पर आते ही आग लगा दी है. फैंस उनकी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
Published at : 17 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
MALAIKA ARORA

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