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Omar Abdullah Wedding Reception: रिसेप्शन में दिखा उमर अब्दुल्ला शाही अंदाज, साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं दुल्हन
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. उनके वेडिंग रिसेप्शेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर टीवी पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की. अब उनके वेडिंग रिसेप्शेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Tags :OMAR ABDULLAH
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