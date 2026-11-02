ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडOmar Abdullah Wedding Reception: रिसेप्शन में दिखा उमर अब्दुल्ला शाही अंदाज, साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं दुल्हन

Omar Abdullah Wedding Reception: रिसेप्शन में दिखा उमर अब्दुल्ला शाही अंदाज, साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं दुल्हन

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. उनके वेडिंग रिसेप्शेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Nov 2026 11:13 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. उनके वेडिंग रिसेप्शेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर टीवी पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की. अब उनके वेडिंग रिसेप्शेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.

1/7
उमर अब्दुल्ला से शादी के बाद निधि राजदान ने वेडिंग रिसेप्शन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
उमर अब्दुल्ला से शादी के बाद निधि राजदान ने वेडिंग रिसेप्शन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
2/7
इन तस्वीरें में देखा जा सकता है कि दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं. वे एक-दूसरे का हाथ थामकर चलते दिखें.
इन तस्वीरें में देखा जा सकता है कि दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं. वे एक-दूसरे का हाथ थामकर चलते दिखें.
3/7
इस खास मौके पर निधि पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहने नजर आई. उन्होंने अपने लुक को सिंपल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया.
इस खास मौके पर निधि पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहने नजर आई. उन्होंने अपने लुक को सिंपल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया.
4/7
अपने वेडिंग रिसेप्शन में वो काफी खूबसूरत लग रही थी. वहीं, उमर का का शाही अंदाज देखने को मिला.
अपने वेडिंग रिसेप्शन में वो काफी खूबसूरत लग रही थी. वहीं, उमर का का शाही अंदाज देखने को मिला.
5/7
दोनों ने साथ में कई रोमांटिक पोज दिए हैं. एक तस्वीर में निधि कुर्सी पर बैठी हैं और उमर उन्हें निहार रहे हैं.
दोनों ने साथ में कई रोमांटिक पोज दिए हैं. एक तस्वीर में निधि कुर्सी पर बैठी हैं और उमर उन्हें निहार रहे हैं.
6/7
एक तस्वीर में उमर के माता-पिता के मौली अब्दुल्ला और डॉ. फारूक अब्दुल्ला को भी साथ देखा जा सकता है.
एक तस्वीर में उमर के माता-पिता के मौली अब्दुल्ला और डॉ. फारूक अब्दुल्ला को भी साथ देखा जा सकता है.
7/7
बता दें, उमर अब्दुल्ला ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर निधि राजदान के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी शादी की जानकारी दी थी.
बता दें, उमर अब्दुल्ला ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर निधि राजदान के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी शादी की जानकारी दी थी.
Published at : 02 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
OMAR ABDULLAH

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
मनोरंजन
'किंग' से लीक हो गया सुहाना खान का फर्स्ट लुक? 'तू मिल जाए' के एक्शन सीन में दिखी झलक
'किंग' से लीक हो गया सुहाना खान का फर्स्ट लुक? 'तू मिल जाए' के एक्शन सीन में दिखी झलक
मनोरंजन
फैंस को दिए फ्लाइंग किस, वेव भी किया, बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद शाहरुख खान की पहली झलक आई सामने
फैंस को दिए फ्लाइंग किस, बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद शाहरुख खान की पहली झलक वायरल
मनोरंजन
हिमेश रेशमिया का मेगा प्लान, तैयार हैं 3 ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट्स, पहले दिन 100 करोड़ कमाने का ठोका दावा
‘मेरी फिल्म पहले ही दिन कमाएगी 100 करोड़’, हिमेश रेशमिया बनेंगे डायरेक्टर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
दीपोत्सव की रोशनी में माटी के पुजारियों का सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
मध्य प्रदेश
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
इंडिया
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक, फैंस को दी फ्लाइंग किस
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget