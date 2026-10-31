Halloween 2026: रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 8 खौफनाक फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!

यह कहानी ऐनाबेल्ला फिल्म की है जिसमे जॉन अपनी खूबसूरत सी पत्नी मिया को एक खूबसूरत और पुरानी गुड़िया गिफ्ट करता है, लेकिन उनके घर में जल्द ही डरावनी और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं. एक बेहद ही खतरनाक पंथ के हमले के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं. लेकिन धीरे-धीरे एनाबेल गुड़िया के पीछे छिपी शैतानी ताकत पूरे परिवार की जिंदगी में डर और खौफ पैदा करने लगती है.