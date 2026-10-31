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Halloween 2026: रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 8 खौफनाक फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
हैलोवीन 2026 पर हॉरर फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो हॉलीवुड की ये 8 फिल्में जरूर देखें. इनमें भूतिया घरों, शैतानी ताकतों और डरावने जीवों की ऐसी कहानियां हैं, जो आपको डर और रोमांच से भर देंगी.
हॉलीवुड की इन 8 फिल्मों में कहीं शापित वीडियो टेप, तो कहीं भूतिया गुड़िया और शैतानी ताकतों का सामना देखने को मिलेगा. रहस्यमयी घटनाओं, डरावने जीवों और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरी ये कहानियां हैलोवीन के लिए एक अच्छा मूवी कलेक्शन हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Tags :Halloween
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